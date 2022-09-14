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    Gündüz yemek, gece çalışanların ruh sağlığını güçlendirebilir

    Gece vardiyasında çalışanların gündüz yemek yemesi ruh halinde herhangi bozukluğa neden olmazken, gece yiyenlerde depresyon ve kaygı benzeri bozulmaların yaşandığı belirlendi.
    • 14.09.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 14:56
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    Gündüz yemek, gece çalışanların ruh sağlığını güçlendirebilir

    Gece çalışanların ruh sağlığına ilişkin yapılan araştırmada yemek saatinin etkisi ortaya kondu.

    Pakobserver sitesinin haberine göre, bilim insanları, gece vardiyasında çalışanlarda yemek zamanlamasının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı.

    Gündüz yemek yiyen ve gece yemek yiyen gece çalışanlarının genel sağlık durumları takip edildi.

    AA’nın haberine göre; gündüz yemek yiyen gece çalışanların ruh halinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, gece yemek yiyenlerde depresyon ve kaygı benzeri bozulmalar ortaya çıktı.

    Vardiyalı çalışanlarda depresyon riski daha yüksek

    Ayrıca, araştırmada, gece çalışanlarda gündüz yemek yeme alışkanlığının sirkadiyen ritim bozukluğunu gidermede ve glikoz intoleransını önlemede de etkili olabileceği ortaya konuldu.

    Önceki araştırmalarda, vardiyalı çalışanların vardiyasız çalışanlara göre sirkadiyen ritim bozukluğu sebebiyle yüzde 25 ila 40 daha yüksek depresyon ve kaygı riskine sahip olduğu ortaya konulmuştu.

    Gündüz yemek, gece çalışanların ruh sağlığını güçlendirebilir #1

    Oxford Üniversitesi'nde sirkadiyen sinirbilimi profesörü Stuart Peirson, "Bu çalışma, değişen yemek zamanlamasının vardiyalı çalışma koşullarında ruh hali üzerinde açık ve ölçülebilir etkiler sağlayabileceğini gösteriyor." dedi. Araştırmanın sonuçları, Ulusal Bilimler Akademisi (PNAS) Bildiriler dergisinde yayınlandı.


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