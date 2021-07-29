Güneş çarpması anında yapılması gerekenler

Güneş ışığının dik olduğu saatlerde güneş çarpmalarına karşı özellikle dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Mustafa Burak Sayhan, güneş çarpması anında yapılması gerekenleri anlattı.

Güneşin ultraviyole ışınlarının daha zararlı olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Dr. Mustafa Burak Sayhan, vatandaşların gölgesinin kendi vücudundan küçük olduğu bu zaman diliminde dışarıya çıkılmamasını önerdi.

Sıcak çarpmasının, sıcaklıkların artması sonucu vücudun denge mekanizmalarının yetersiz kalmasıyla ortaya çıkan, erken müdahale edilmediği zaman koma ve ölüme kadar ilerleyebilen bir durum olduğunu ifade eden Dr. Sayhan, özellikle kanser, böbrek, tansiyon, şeker ve kalp hastalarının sıcak çarpmasına karşı yüksek risk altında olduğunu söyledi.

Bilinçsiz ve yetersiz diyet yapanların, aşırı derece şişman olanların, gün içinde sıvı ve besin tüketimini yetersiz yapanların da yüksek risk grubunda bulunduğunu belirten Dr. Sayhan, güneş çarpmasına maruz kalan vatandaşlarda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kramplar, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı-kusma, aşırı terleme, yüzde kızarıklık ve terlemenin kaybolmasıyla kuru bir cilt, solgun bir yüz, hızlı hızlı soluma ve yürüyememe gibi belirtiler olduğunu söyledi.

GÜNEŞ ÇARPMASI ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Güneş çarpması anında yapılması gerekenlere değinen Dr. Sayhan, öncelikle kişinin serin bir yere yatırılmasının ve kas, boyun, kasık, göğüs ve sırt bölgelerine buz ile vücut ısısının düşürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Hastanın bilinci yerinde ise sıvı desteğinin yapılabileceğini belirten Dr. Sayhan, "Ama bilinçte değişiklik durumunda mutlaka 112 Acil Komuta Merkezi aranmalı ve hastanın hastaneye nakli sağlanmalıdır.” dedi.

Isı veya güneş çarpmalarında erken müdahalenin çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Sayhan, tedavi geciktikçe komaya kadar uzanan bir sürecin olabileceğini belirtti.

Güneş ışığının dik olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların mutlaka şapka, güneş gözlüğü ve hatta şemsiye kullanması gerektiğini söyleyen Sayhan, “Açık renkli ve vücudu sıkmayan elbiseler giyilmeli. Kimyasal içeriği fazla olmayan güneş kremleri özellikle 15 faktör üzeri olanlar kullanılabilir.” önerilerinde bulundu.