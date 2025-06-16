Güneş lekelerine İbn-i Sina yöntemi: Silgi gibi siliyor...

Haber Merkezi

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte güneşin sıcak yüzü hissediliyor.

Ancak bronzlaşmak, D vitamini almak gibi faydalarının yanında, güneş ışınlarının ciltte bıraktığı kalıcı lekeler birçok kişinin canını sıkıyor.

Pahalı kozmetik ürünler, kimyasal içerikli kremler ve kısa vadeli çözümlerden yorulanlar, çareyi yeniden doğada arıyor.

Tam da bu noktada, tıp tarihine yön vermiş büyük bir isim yeniden gündemde: İbn-i Sina.

Onun yüzyıllar öncesine dayanan cilt bakım önerileri, bugün doğal çözümler arayanların ışığı oluyor.

LEKERİN ÇÖZÜMÜ

Güneş lekeleri konusunda önerdiği bitkisel formül, hem lekeleri gidermede hem de yeni leke oluşumunu engellemede dikkat çekici sonuçlar veriyor.

Bir tatlı kaşığı kurutulmuş ayrık otunu ve bir tatlı kaşığı sarı kantaronu sıcak suda 10 dakika demleyin.

Ilıyan karışıma bir çay kaşığı doğal bal ve bir tatlı kaşığı gül suyu ekleyin.

Temizlenmiş cilde pamuk yardımıyla uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Haftada 2-3 kez uygulanması önerilir.