Güneş yanığına karşı 10 doğal çözüm

Yaz mevsiminin herkesin korktuğu sorunlarından biri güneş yanığıdır. Güneş kremi, şemsiye ve şapka gibi birçok tedbire rağmen güneş yanığından kaçamadıysanız bu doğal çözümleri deneyebilirsiniz.

Cildin UV ışınları tarafından yanması için sadece birkaç dakikalık yoğun güneş ışığı bile yeterlidir. Özellikle hassas ciltler için güneş yanığı oldukça büyük bir problemdir. Aşırı güneş ışığına maruz kalan cilt hasar görür ve uzun vadede bu durum cilt yaşlanmasını hızlandırır. Bu nedenle özellikle güneş kremi ile güneş yanığını önlemek önemlidir.

Ayrıca, bronzlaşamamaktan korkmayın. Güneş kremi kullanarak da bronzlaşabilirsiniz. Cildiniz yavaş yavaş daha koyu bir hal alacaktır. Hava durumu nasıl olursa olsun, bulutlu günlerde bile güneş kremi sürmek büyük bir önem taşıyor.

Güneş yanığının ciddiyeti nasıl anlaşılır?

Güneşten gelen ışınlar farklı tiplerde bulunur. UVA ışınları cildin güneşe bağlı yaşlanmasından sorumludurlar. UVB ışınlarından 10 kat daha fazla sayıda, dermise nüfuz ederek melanin (cilde rengini veren pigment) tarafından durdurulurlar. Bunların yüzde 20 ila 30'u hücrelere zarar verebilecekleri ve en cilt tümörlerine neden olabilecekleri daha ileri tabakalara kadar gidebilirler.

UVB ışınları ise güneş yanığından sorumludurlar. Cildin yaşlanmasında da rol oynarlar ancak cilt tarafından D vitamini üretimini tetikledikleri için olumlu etkileri de vardır.

Güneşten gelen ışınlara aşırı maruz kalma yanıkalara neden olabilir. Cilt sadece kırmızıysa 1. derece yanıktır. Güneşe yeni maruz kaldıktan sonra ortaya çıkar. Ağrıyı mümkün olan en iyi şekilde hafifletmek mümkündür.

Deride kabarcıklar veya basit küçük su toplanmaları varsa, bu 2. derece yanıktır. Bu durumda enfeksiyon riskinden kaçınmak için bu kabarcıkların delinmemeleri gerekir. Yanığı soğutmak için cildi sürekli soğuk su altında yeterince ıslatın, ağrı kesici alın ve güneş yanığına bir krem uygulayın. Cildin tüm bu kremi emmesine izin verin ve uygulamayı tekrarlayın.

Kabarcıklar yayılmaya devam ederse veya cilt kırmızı kalırsa mutlaka bir uzmana danışın. Ateşiniz varsa mutlaka doktora başvurun, güneş yanığına sıcak çarpması eşlik edebilir.

Güneş yanığına karşı 10 doğal çözüm

Yoğun güneşe maruz kaldıysanız ve güneş yanıkları sizi raahtsız ediyorsa doğal çareleri deneyebilirsiniz. Güneş yanığını iyileştirmek için çok sayıda etkili doğal yöntem vardır.

Lavanta yağı

Taşıması kolay lavanta yağı iyileştirici ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde güneş yanıklarına karşı hızlı etki eder. Lavanta yağı cildi onarır ve rahatlatır.

Yanık genişse, birkaç damla lavanta yağını bir çay kaşığı bitkisel yağda seyreltin. Güneş yanığı daha küçükse bir veya iki damla lavanta yağını direkt kullanabilirsiniz.

Aloe vera

Lavanta gibi aloe vera da güçlü iyileştirici özelliklere sahiptir ve içerdiği amino asitler sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

Organik jeli yanık bölgesine uygulayabilirsiniz.

Nergis

Bu küçük çiçeğin sağlığa birçok faydası vardır. İltihap önleyici özelliği sayesinde güneş yanıklarınızı kısa sürede iyileştirir. Sivrisinek ısırıklarını yatıştırmak için de kullanılabilir.

Doğrudan yağ veya krem olarak yanığa uygulayabilirsiniz.

Karbonat

Karbonat da yanıkları yatıştırmak için birebirdir. Cildin pH'ını yeniden dengeler ve iltihap önleyici ve antiseptik özelliklere sahiptir.

Karbonatı su ile karşıtırarak doğrudan yanığa uygulanacak kompreslerle kullanabilirsiniz.

Yoğurt

Doğrudan yanığa kalın bir tabaka doğal yoğurt sürün, ardından güneş yanığının etkilerini yatıştırmak için 15 dakika bekletin. Yoğurt, iltihap önleyici özellikleri ile bilinen maddelere sahiptir.

Kavun

Kavun posası iltihabı yatıştırmak için mükemmel olan bol miktarda A vitamini içerir. Kavunu yağ asitleri açısından zengin tohumlarıyla öğüterek güneş yanığını yatıştırmak için doğal bir macuna sahip olabilirsiniz. Kavun posasını doğrudan yanık bölgesine uygulayın ve ardından yaklaşık 15 dakika boyunca üzerine bir bez koyun. Ardından ılık su ile nazikçe durulayın.

Sirke

Güneş yanıklarını yatıştırmak ve cilt tahrişini önlemek için beyaz sirke veya elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirkenin pH'ı cildin pH'ını yeniden dengelemeye yardımcı olurken yoğun bir tazelik hissi sağlar. Bir kapta sirkeyi soğuk suyla karıştırın ve ardından 5 dakika boyunca tahriş olmuş cilde doğrudan uygulayın. Gerekirse arka arkaya iki veya üç kez uygulamayı tekrar edin.

Sarı kantaron

Sarı kantaron çiçekleri yatıştırıcı, iyileştirici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Güneş yanıklarını yatıştırıcı yeteneklere sahiptir. Yağını doğrudan cilde uygulayabilir veya faydalarını çoğaltmak için uçucu bir yağ ile karıştırabilirsiniz. 80 damla sarı kantaron yağını 20 damla lavanta yağı ile karıştırabilirsiniz. Ardından karışımı doğrudan güneş yanığının olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Nane

Biraz su ve nane ile cilde bir kompres uygulayabilirsiniz. Nanenin ferahlatıcı etkisi sayesinde cilt rahatlar. Diğer bir seçenek, nane çayıdır. Nane çayı yapın, soğumaya bırakın ve güneş yanığı üzerine sürün.

Aynısefa yağı

Yatıştırıcı ve iyileştirici özellikleri ile bilinen aynısefa yağı, içeriğindeki karoten ve A vitamini sayesinde cildi yenilemek için mükemmeldir. Güneş yanığına karşı, küçük bir damla damlatmanız ve ardından cilde nazikçe masaj yapmanız yeterlidir. Bir kez uygulandıktan sonra daha fazla etkinlik için gece boyunca durulamadan bırakın. Yüzünüzde güneş yanığı varsa göz çevresine uygulamamaya dikkat edin.