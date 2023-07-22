Güneşte bırakılan su ve damacana şişelerine dikkat Sıcakların artması ile birlikte, uzmanlar sağlığımızı korumak için çeşitli konularda daha dikkatli olmamız gerektiği şeklinde bizi uyarıyor. Bunlardan birisi de plastik şişelerin içindeki suyun güneş ışınlarına maruz kalmaması.

DHA

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte uzmanlar güneş altında bırakılan plastik su şişeleri ve damacanalar konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar çok uzun süre sıcağa, ısıya, güneşe maruz kalmış damacanaları kullanmamak gerektiğini belirtti.

Eğer su şişelerimiz ve damacanalar, güneş altında çok kalırlarsa, istemediğimiz kimyasal maddeler, bakteriler, mikroorganizmaların oradan immün sistemimize giriş yapabileceği belirtiliyor.

Yaşanan bu gelişmenin bağışıklık sistemimizi düşürmesi ve birçok hastalığa karşı açık duruma gelebileceğimiz uyarısı yapılıyor.

Pet şişeleri otomobillerde unutmamak gerek

Otomobillerde bırakılan su şişeleriyle ilgili de uyaran uzmanların uyarısı şöyle:

Otomobilde unuttuğunuz pet şişeler hemen erimeye başlar ve içindeki kimyasal madde hemen suya geçer.

"Sıcakta su tüketimi arttı"

Rekor seviyeye ulaşan sıcak ile birlikte su kullanımı arttı. Uzmanlar ise trafikte satılan, araçlarda bırakılarak güneşe maruz kalan plastik su şişelerine şu şekilde dikkat çekiyor.

Şu dönemde en vazgeçilmez, içme suyu kaynaklarından bir tanesi damacana sular ve bunu herkes evinde kullanıyor. Damacana sular sağlık açısından içerisinde ki plastik ve onun bulundukları ortam, üretilme koşulları, stoklanma koşulları ve evde ki kullanım koşullarıyla birlikte bazı riskler oluşturabilir. Özellikle plastik yapıda oldukları için içinde bulundukları ortam, güneş ışığına maruz kalmaları bu plastiklerin çözünerek suya karışmasına sebep olabiliyor. Uzun süre bu su damacanaları dışarıda kalırlarsa, sıcakla beraber o mikro plastikler çözünerek tekrar suya karışabiliyor. Tabii bunun içerisinde bazı kimyasal maddeler de var.

"Sudaki değişim gözle görülebilir"

Bunu anlamanın çeşitli yolları var. İçerken anlamayabiliriz belki ama çok uzun süre güneşe maruz kalanların tadında, renginde, kokusunda değişiklikler meydana gelebiliyor. Tüketici bunu rahatlıkla anlayabilir.

Alınacak tedbirler

Uzmanlara göre plastik içinde bulunan içme sularının güneşte zararlı mikroorganizma üretip sağlığımıza zarar vermesini şu şekilde önleyebiliriz: