Günlük olarak tüketebileceğiniz düşük kalorili 20 besin

Sağlıklı bir kiloyu korumak için ilk adım doğru beslenmedir ve doğru beslenmenin anahtarlarından biri de kalori saymaktır. İşte günlük diyetinize kolayca ekleyebileceğiniz düşük kalorili besinler.

Güzel ve ince bir vücut sadece görüntü açısından değil, aynı zamanda sağlık açısından da önemlidir. Sağlıklı bir vücut bizi kendinden emin, enerjik ve sağlıklı yapar. Ancak, sağlığa giden yolda çok çalışmanız, en azından kendinize uygun bir diyet yapmanız ve yediklerinizin kalori içeriğini izlemeniz gerekir.

Beslenmenize dikkat etmez ve düzeltmezseniz hiçbir fiziksel aktivite etkili sonuç vermez. Bu nedenle etkili kilo kaybı için öncelikle düşük kalorili yiyecekleri belirlemeli ve diyete dahil etmelisiniz.

Kalori sayarak öğünlerin büyüklüğünü ve yiyeceklerin besin değerini kontrol edebilirsiniz. Böylece vücudunuz gerekli miktarda vitamin ve mineral alabilir. Ağır ve zararlı yiyecekleri kısıtladığınızda vücudunuz bunları işlemek için enerji harcamayacağı için bir güç ve canlılık hissedeceksiniz.

Bir ürünün kalori içeriği, vücudun yiyecekleri sindirirken aldığı enerji miktarıdır. Yağlar, proteinler ve karbonhidratlar farklı miktarlarda enerji sağlar. Yağlar 9 kcal/gr, proteinler ve karbonhidratlar ise 4 kcal/gr enerji verir. Ancak, bir diyet uygularken, yiyeceklerin kendi kalori içeriğine sahip başka ürünleri de içerdiğini hesaba katmak da önemlidir. Az yağlı yiyecekleri tercih etmek her zaman doğru değildir. Örneğin, yağlı süt ile yağsız süt arasındaki kalori farkı önemsizdir, genellikle 20 kaloriyi geçmez, ancak besin içeriği açısından birçok şey kaybedilebilir.

Düşük kalorili diyet yiyecekleri arasında meyve ve sebzeler bulunur, çok miktarda lif içerirler. Vücut çözünmez lifleri sindiremez, bu nedenle onları uzaklaştırır, toksinlerden arındırır. Bu sürece metabolizmanın normalleşmesi ve kolesterol seviyelerinde bir azalma eşlik eder.

Ancak, 'diyet' olarak kabul edilen tüm yiyecekler bunu sağlamaz. Çoğu zaman, sadece pazarlama tekniğidir. Bu nedenle, bir diyet yemeği hazırlarken konuyu ayrıntılı olarak incelemek ve en düşük kalorili meyve ve sebzeleri belirlemek önemlidir.

Çoğu zaman, aşırı kilolu veya hızlı kilo almaya yatkın kişiler için günlük kalori alımının hesaplanması gereklidir. Ancak, bu rakam sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle, izlediğiniz diyetin kendiniz için faydalarından emin değilseniz, mutlaka bir uzmana danışın. Beslenmenizi iyileştirebilmek için farklı yiyeceklerin kalori içeriğini inceleyin.

SEBZELER

Sebzeler çok miktarda lif, vitamin ve mineral içerirler. Ayrıca, minimum miktarda karbonhidrat ve protein içerirler, bu da onları diyette çok faydalı ve vazgeçilmez kılar. En düşük kalorili sebzelere bir göz atalım:

Salatalık: 100 gramı 11-14 kcal kalori içerir. Salatalıklar sindirim, karaciğer, mide ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirir. Suyu vücuttan hızlı bir şekilde çıkarmanızı sağlar.

Tatlı biber: 100 gramı 27 kcal kalori içerir. Karoten, C ve B vitaminleri ve mineraller içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kilo vermeyi destekler, sindirimi iyileştirir, kanı seyreltir ve kanın pıhtılaşmasını önler.

Turp: 100 gramı 21 kcal kalori içerir. Potasyum ve çinko ve C vitamini kaynağıdır. Turp mevsim salatalarına ve yemeklere eklenebilir.

Havuç: 100 gramı 34 kcal kalori içerir. Birçok A, B ve C vitaminleri, manganez ve potasyum içerir. Mükemmel tadı, hem çiğ hem de çeşitli yemeklerde kullanılmasını mümkün kılar.

Kabak: 100 gramı 25 kcal kalori içerir. Güçlü bir antioksidandır. Karoten, K, E ve C vitaminleri, çok miktarda çinko içerir. Düşük kalorili içeriği nedeniyle kilo vermek için vazgeçilmez bir üründür.

YEŞİLLİKLER

Farklı yeşilliklerin kalori değeri 0 ile 50 arasında değişmektedir. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmek için gerekli olan yüksek miktarda faydalı mineral içeriğine sahiptirler.

Kereviz yaprağı: Kalori içermez. A, E ve K vitaminlerine ek olarak B grubu vitaminleri, kolin, uçucu yağlar ve organik asitler içerir. Uyuşukluk ile savaşmaya yardımcı olur, gıdaların emilimini artırır, toksinleri vücuttan uzaklaştırır.

Maydanoz: 100 gramı yaklaşık 49 kcal kalori içerir. Değerli bir A, B grubu, E vitamini kaynağıdır. Taze yeşillikler ayrıca çok fazla beta karoten, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerir.

Kuşkonmaz: 100 gramı 21 kcal kalori içerir. Kuşkonmaz, mükemmel bir idrar söktürücü bir element olan çok sayıda amino asit asparagin içerir.

MEYVELER

Sebzelerle karşılaştırıldığında, meyveler daha az lif ve daha fazla karbonhidrat içerir. Meyveler ne kadar asidik olursa, kalori içeriği o kadar düşük olur. Aşağıda en düşük kalorili bazı meyveler bulunmaktadır:

Greyfurt: 100 gramı 42 kcal kalori içerir. Günlük C vitamini değerinin yanı sıra A, B grubu, D, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve diğer elementleri içerir. Kolesterol seviyelerini düşürür, mide asitliğini normalleştirir, kan şekeri seviyelerini dengeler.

Kızılcık: 100 gramı 26 kcal kalori içerir. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kızılcık suyu, ateş düşürücü ve iltihap önleyici bir madde olduğu için soğuk algınlığı için yararlıdır.

Üzüm: 100 gramı 65 kcal kalori içerir. Bu meyve, sindirim sistemi problemleriyle savaşmaya yardımcı olan mükemmel bir antioksidan olarak kabul edilir. C vitamini, K, B1, B2, B6 manganez, demir, magnezyum ve diğer eser elementleri içerir.

Çilek: 100 gramı 32 kcal kalori içerir. Günlük C vitamini alımının yüzde 52'sini sağlar. Antioksidanlar ve yaşlanma karşıtı flavonoidler içerir. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır, cilt durumunu iyileştirir.

ET

Et ürünlerini seçerken yağ varlığına odaklanın.

Fırında hindi budu: 100 gramı 139 kcal kalori içerir. Hindi eti çok miktarda potasyum, selenyum ve fosfor içerir.

Haşlanmış tavuk göğsü: 100 gramı 157 kcal kalori içerir. Ürünün büyük bir artısı karbonhidrat içermemesidir. Sindirim sisteminin çalışmasını normalleştirmeye yardımcı olan ve ayrıca kardiyovasküler sistemin işleyişini iyileştiren B vitaminleri içerir.

Tavuk karaciğeri: 100 gramı 137 kcal kalori içerir. Potasyum, fosfor, sodyum, kalsiyum, magnezyum içerir. Bir diyet yemeği oluştururken gerçekten değerli bir üründür.

SÜT ÜRÜNLERİ VE YUMURTA

Süt ürünleri ve yumurtalar, genel olarak kemikler ve kas-iskelet sistemi için gerekli olan mükemmel kalsiyum kaynaklarıdır. Diyet ürünleri listesine dahil edilebilirler.

Yumurta akı: 100 gramı 52 kcal kalori içerir. Kan şekeri seviyelerini normalleştirir, metabolizmayı iyileştirir. A, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra selenyum (günlük alınması gereken miktarın yüzde 36'sı) bakımından zengindir.

Yoğurt: 100 gramı yaklaşık 58 kcal kalori içerir. Çok miktarda protein, kalsiyum, selenyum ve fosfor içerir. Genel sağlığı ve iştahı iyileştirir, sindirim problemleriyle mücadele eder.

BAKLAGİLLER

Düşük kalorili ve besleyici besinler arasında baklagiller de bulunur. Et için harika bir alternatiftirler. Çok fazla bitkisel proteinler içerirler.

Haşlanmış fasulye: 100 gramı 123 kcal kalori içerir. C, E, K ve B grubu vitaminlerini içerir. Ürün ayrıca fosfor, kükürt, demir açısından da zengindir. Özellikle kilo vermede önemli olan açlık hissini bastırır.

Mercimek: 100 gramı 110 kcal kalori içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini iyileştirir, kan şekerini normalleştirir. Sağlıklı yağ asitlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum içerir.

Nohut: 100 gramı 150 kcal kalori içerir. Doyurucudur ve uzun süre tokluk hissi verir. B grubu (1, 2, 4, 6, 9), K ve A vitaminlerini içerir.