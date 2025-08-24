Günlük sınırı 5 gram: Geçenler sağlığını yok sayıyor

Tuz tüketimi, günlük yaşamda farkında olmadan fazla alınan en önemli alışkanlıklardan biri.

Yemeklere lezzet katmasıyla bilinen tuz, gereğinden fazla tüketildiğinde vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlara göre, sağlıklı bir yetişkinin günlük alması gereken tuz miktarı 5 gramı geçmemeli.

Ancak özellikle hazır gıdalar ve sofrada ekstra eklenen tuz ile bu sınır çoğu zaman aşılıyor.

Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek sorunları ve felç riskini artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de tuzun azaltılmasının, kalp krizi ve inme gibi hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguluyor.

Beslenme uzmanları, yemeklere tuz eklemek yerine baharatlar, limon ve sirke gibi doğal tatlandırıcıların tercih edilmesini öneriyor.