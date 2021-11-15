Günlük stresi yönetmenin 10 etkili yolu

Stres, günlük hayatta yol arkadaşımızdır, ancak vücudumuz üzerinde kötü bir etkisi vardır; metabolizmayı yavaşlatır, yaşam süresini kısaltır ve ruh halini bozar. Peki, etkisi nasıl en aza indirilir?

Stres çoğu zaman kaçınılmazdır. Ama doğal yaşam döngüsünü yaşamasına izin verirseniz onunla bir arada var olabilirsiniz.

Stres, bir dereceye kadar iyidir ve vücudumuz stres hormonlarıyla doludur ancak stres döngünüz hiç bitmediğinde, vücudunuz acı çekmeye başlar. Stres biraz öfke gibidir. Öfke pek hoş bir duygu değildir, ancak değerli bir amaca hizmet eder, adalet duygumuzu korur ve bizi onu ihlal etmek isteyen insanlardan korur.

Bir amaç olmadan devam eden öfke bir sorundur, ama ya haksız bir durumda bir öfke nöbeti ile karşı karşıya kalırsanız? Bu duyguyu bastırmak için acele etmemeliyiz, aksi takdirde bize söylemek istediği önemli bir şeyi kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırız.

STRES DÖNGÜSÜNÜ TAMAMLAYIN

Durum strese benzer; uygun bağlamda ortaya çıkması bizi koruduğuna dair önemli bir uyarıdır. Tehlikeye verdiğimiz tepki, kısa süreli stresten kurtulmamıza yardımcı olmak için iyi tasarlanmıştır. Örneğin, bir aslan tarafından kovalanmak gibi. Aslan gördüğünüzde vücudunuz adrenalin, kortizol ve glikojen ile dolar ve kendi hayatınızı kurtarmanıza yardımcı olacak davranışa öncülük edebilmeniz için her şey hazırlanır.

Stres tepkisi tamamlandıktan sonra yani aslandan kaçtığınızda ne olur? Bunu çevrenizdekilerle kutlayabilir veya yatağa geri dönebilirsiniz. Yaptığınız fiziksel bir şeyler, vücudunuzda biyokimyasal olarak ortaya çıkar ve bu aktivite vücudunuza güvende olduğunuzu gösterir. Strese artık ihtiyaç olmaz ve döngü tamamlanır.

GÜNLÜK STRESİ YÖNETMENİN ETKİLİ YOLLARI

Ne olursa olsun, modern dünya bize insanların daha önce karşılaşmadığı başka strese neden olan faktörler (stresörler) sunuyor. Günümüzün stresörlerinin çoğu kaçınılmazdır. Sabah işe giderken iş yetiştirme kaygısı veya trafik sıkışıklığı, evet senaryolar bir aslan kadar tehlikeli değildir, ancak yüksek düzeyde strese neden olabilirler. Daha da kötüsü, bu tür stres kaynakları bize döngüyü tamamlamak için aynı fırsatı sunmaz. Yıllarca süren tamamlanmamış aktif stres tepkileri döngüsüyle yürüyoruz ve bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Bir stres birikimi fark ederseniz ve bu durumda ne yapacağınızı merak ediyorsanız, işte stres döngünüzü barışçıl bir sona erdirmenin kesin yolları:

Hareket Edin

Spor salonuna gitmenize gerek yok (gerçekten sevdiğiniz bir şey değilse), ancak hareketli bir yaşam tarzı sürmek önemlidir. Yürümek, koşmak, yüzmek, hatta çığlık atmak ya da bir yastığa vurmak işinizi görebilir. Mesele şu ki, vücudunuzu kullanmanız gerekiyor. Stres fiziksel olduğu için, fiziksel aktivite çoğu durumda stresli döngülerin sonudur. Vücudumuz bir makbuz doldurmanın veya kişilerarası çatışmaları gerçekçi müzakerelerle çözmenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Ancak zıplamanın ve sallanmanın ne olduğunu çok iyi biliyor.

Üretici Olun

Bir şeyler örmeyi, boyamayı, şarkı söylemeyi veya yazmayı sever misiniz? Bunu yapın. Araştırmalar, yeni bir şey üretmek gibi yaratıcı bir şey yapmaya başlar başlamaz, pek mantıklı olmasa da vücudumuzdaki kortizol seviyesinin düşmeye başladığını gösteriyor.

Gülün

Biriyle gülebildiğiniz zamanlar özellikle önemlidir. Kahkaha, içimizde tuttuğumuz tüm duyguları serbest bırakmanın ve ifade etmenin bir yoludur. Gergin kahkahalar strese karşı en sağlıklı tepki olmayabilir, ancak vücudumuzun uyaranlarla nasıl savaştığını gösterir.

Ağlayın

Ağlamak kapsayıcıdır ve sadece çocukların ayrıcalığı değildir. Ağlamak, stresi azaltmak için vücudumuzun en doğal araçlarından biridir. Gözyaşlarınızdan utanmamak ve onlara bir çıkış yolu sunabilmek önemlidir. Bu nedenle, biraz ağlamak istiyorsanız, duygularınızı serbest bırakın, bu sizin için daha kolay olacaktır.

Sarılın

Düşüncelerinizi sadece romantik bir sarılma eylemiyle sınırlamayın. Sadece size sımsıkı sarılmak isteyen birini bulun; bu bir arkadaş, anne, yeğen olabilir. Fiziksel bağlanma, vücudunuzun daha önce vücudunuzda gizlenen tehlike duygularını kovalayabilen güven hormonlarını salmasına yardımcı olur.

Derin Nefes Alın

Yukarıdakilerin hepsinin uygunsuz olduğu durumlar vardır. İş gününün ortasında ofistesiniz ve belki de burası ağlayabileceğiniz, gülebileceğiniz veya meslektaşlarınızla kucaklaşabileceğiniz yer ve zaman değil. Bu durumda, beş saniye boyunca yavaşça nefes alın, nefesinizi beş saniye daha tutun ve on saniye boyunca nefes verin. Bu uygulamanın sadece birkaç dakikası sinirinizi sakinleştirebilir ve savaş ya da kaç stres tepkisini tamamlayabilir. Markette kasada kuyrukta, trafik sıkışıklığında ve iş gününün stresinde bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Olaylara Dışarıdan Bakın

Basit bir psikolojik numara: Kendiniz hakkında bir film izliyormuşsunuz gibi, olanlara dışarıdan bakın. Uzmanlar, bu basit kendi kendine mesafe koyma uygulamasının depresyon ve anksiyete semptomlarını azalttığını ve beynin bilişsel işlevlerini geliştirdiğini belirtiyor. Stresli bir durumdayken dikkatinizi başka nesnelere çevirin; pencereden dışarı bakın, dışarıdaki sesleri dinleyin veya masanın üzerindeki kalemleri sayın.

Müzik Dinleyin

Gürültü sinir sistemini etkiler. Stresliyseniz, bir durum veya konuşma hakkında endişeliyseniz, ek stres faktörlerini ortadan kaldırmaya çalışın. Bazı durumlarda, kendinizi mazur görebilir ve nefes almak ve kendi duygularınıza konsantre olmak için başka bir odaya gidebilirsiniz. Durum izin veriyorsa, kendiniz için sağlam bir arka plan oluşturun; sizi iyi hissettiren bir müzik açın. En sevdiğiniz şarkı, türü ne olursa olsun endorfin oluşum sürecini başlatacak, klasik, sakin müzik ise rahatlamanıza yardımcı olacak. Araştırmalar günlük yarım saat rahatlatıcı müzik dinlemenin kalp hastalarında bile yüksek tansiyonu azalttığını ve taşikardi riskini büüyk oranda düşürdüğünü gösteriyor.

Renk Terapisini Kullanın

İspanyol Granada Üniversitesi, beyaz ve mavi LED'li bir odada bir çalışma yaptı. Deney 12 katılımcı içeriyordu. Sonuçlar, mavi ışıkların altında ortalama bir dakika içinde kalp atış hızının, tansiyonun ve odaklanmanın normale döndüğünü gösterdi. Beyaz lambalar altında bu işlemler üç buçuk dakika kadar sürdü. Sonuç: Maviyi arayın. Dizüstü bilgisayarınızın ekranında gökyüzüne veya fotoğraflara bakıyor olmanız farketmez, sakinleşmenize yardımcı olur.

Meşgul Olun

Odağınızı stres etkeninden diğer faaliyetlere kaydırmak önemlidir. Çok az insan sinir gerginliği anında spor salonuna gitme fırsatına sahiptir, ancak ofisten veya evden ayrılmadan basit şeylerle meşgul olabilirsiniz. Daha da iyisi, eyleme psikolojik imalar ekleyin; çöpü atın ve dolapları düzenleyin. Bu, hayal kırıklığını belirgin şekilde azaltacak ve sizi endişelendiren sorunun çözümüne gereksiz duygular olmadan yaklaşmanıza yardımcı olacaktır.

Vücudumuz ruh halimizi büyük ölçüde etkiler. Vücudunuz sizsiniz. Ruh hali, beyninizin ürettiği gerçek kimyasallara bağlıdır. Bu yüzden stresli tepkilerden vazgeçip devam etmeyi bekleyemeyiz. Stresin hissedilmesi ve tamamlanması gereken bir döngü olduğunun farkına varmak, stresin işini nasıl yapması gerektiğini anlamak için büyük bir adımdır.