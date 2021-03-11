Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemeli

Sadece ekmekle alınan tuz miktarının bile günde 7 gramdan fazla olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, yetişkinlerin günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Başta yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun temelinde, aşırı tuz tüketimi yatıyor. Türkiye’de yetişkinlerin yaklaşık üçte birinde yüksek tansiyon görülüyor.

Bu kapsamda mutlaka toplum genelinde tuz kısıtlaması yapılması gerektiğini ifade eden İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, gizli tuz kaynaklarını anlatarak önerilerde bulundu.





ET AROMASI BULUNAN ÜRÜNLERE DİKKAT

Vücuda giren tuzun, sadece yemeğe eklenen tuzdan ibaret olduğu sanılıyor. Ancak salça, patates cipsi, hazır çorba ve soslar, bisküvi, pasta, sosis, turşu, zeytin, kuru yemiş, konserve ve dondurulmuş gıdaların içerdikleri yüksek tuz miktarı ile günlük ihtiyacımızın da üzerinde tuz almamıza neden olur.

Genel olarak tuzun yüzde 75’ini hazır gıdalardan alıyoruz. Hatta damakta tuz tadı bırakmayan bazı hazır gıdalar bile gizli tuz kaynağı olabiliyor. Özellikle içeriğinde et aroması bulunan ürünlerde ‘Çin tuzu’ olarak bilinen ve bağımlılık yapabilen monosodyum glutamat bulunuyor. Ülkemizde sadece ekmekle alınan tuz miktarı bile günde 7.2 grama kadar çıkabiliyor.

Tuz tüketimine kişisel olarak dikkat etmenin yanı sıra özellikle hazır gıdalardaki tuz oranı da denetimlerle azaltılması gerekiyor. Tüketiciler de etiket okuma alışkanlığı edinmeli. Ürün paketlerinin içerik etiketinde zaman zaman tuz yerine sodyum miktarı belirtiliyor. Etikette belirtilen sodyum değeri ise tuz karşılığını bulmak için 2.5 ile çarpmak gerekiyor.

HİMALAYA VE DENİZ TUZU TERCİH EDİLEBİLİR

Tuz tüketimine dikkat etmek, kan basıncını düşürmenin yanı sıra koroner kalp hastalığı, miyokard enfarktüsü, felç, mide kanseri ile böbrek hastalıklarının riskini düşürüyor ve kemikleri de koruyor. Dolayısıyla bu sağlık harcamalarında çok ciddi bir tasarruf demektir. Bu nedenle artık tüm ülkeler, tuz tüketimini azaltma yönünde ciddi çaba gösteriyor.

Tuzu birdenbire kesmek zor olabilir ancak yavaş yavaş azaltma yöntemi ile tat duyusu daha kolay uyum sağlayabilir. Hipertansiyon ve diğer kronik hastalıkların önlenmesi için erişkinlerin günde 5-6 gramdan az tuz kullanmaları öneriliyor.

Diyet tuz olarak bilinen potasyum ağırlıklı tuzları, kalp ve böbrek yetmezliği olanlar ile yüksek tansiyon hastaları kullanmamalı. Rafine tuz yani sofra tuzu masamıza gelene dek çok fazla kimyasal işleme maruz kalıyor. Bu nedenle kaynağından emin olduğumuz doğal Himalaya tuzu ve deniz tuzu, aynı zamanda sofra tuzuna göre daha fazla mineral içeriğine sahip olduklarından, tüketim için öncelikli tercih edilebilir.