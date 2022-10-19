Gusül abdesti nasıl alınır? Boy abdesti farzları ve sünnetleri!

Gusül abdesti nasıl alınır? Boy abdesti farzları ve sünnetleri!

Müslümanlar gün içerisinde sık sık gusül abdestini araştırıyor. Hükmi kirlilikten temizlenmeyi ifade eden Gusül abdesti, nasıl alınır? Farzları ve sünnetleri nelerdir? İşte detaylar...

Gusül abdesti cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenme halini ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de ve bazı hadis kaynaklarında gusül abdestinin önemi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Gusül abdestini en doğru şekilde almak isteyen birçok kişi gusül abdesti nasıl alınır sorusuna da cevap aramaktadır.

Bir diğer ismi ile ise boy abdesti nasıl alınır başlığı sıkça araştırılır. Peki, gusül abdesti nasıl alınır ve sünnetleri nelerdir? İşte adım adım gusül (boy) abdesti alınışı…

Gusül abdesti nasıl alınır?

Kadın ve erkek için gusül abdesti alınış şekli aynıdır. Ancak kadınların ve erkeklerin edep yerleri ya da avret yerleri denilen yerler farklıdır.

Kadınlarda avret yerleri koltuk altı ile diz kapağı arasındaki bölgeyi kapsarken, erkeklerde göbek deliği ile diz kapağı arasındadır.

Bu nedenle erkek ya da kadın, gusül abdesti almadan önce avret yerlerini yıkamalıdır.

Diğer yandan kadınların kulak memelerinde küpe deliği varsa, gusül abdesti alırken küpe yardımıyla o deliğin de yıkanması gerekir. Çünkü gusül abdestinde hiçbir yerin kuru kalmaması gerekir.

Gusül abdesti alınışı

Öncelikle besmele okunur ve niyet edilir. ( Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye)

Eller bileklere kadar yıkanır.

Edep yerleri temizlenir.

Sağ avuçla üç defa ağza su alınır.

Sağ avuçla buruna üç defa su çekilir.

Sol elle burun temizlenir.

Namaz abdestinin aynısı alınır.

Abdestten sonra üç defa başa, üçer defa sağ ve sol omuza su dökülür.

Kuru yer kalmayacak şekilde her yer yıkanır ve böylelikle gusül abdesti alınmış olur.

Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?

Farzları:

Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak

Buruna su çekip yıkamak

Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

Sünnetleri:

Gusüle niyet etmek

Besmele ile başlamak

Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek

Avret yerini yıkamak

Gusülden evvel abdest almak

Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak

Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak

Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak