Güzel ve sağlıklı saçlara merhaba deyin! İşte saç kırıklarını azaltmak için 7 püf noktası

Çok fazla güneşe maruz kalmış ve çok işlem görmüş saçlar maalesef yıpranıyor. Saçlara uygulanan işlemler saç uçlarını kırabiliyor. İşte saç kırıklarını azaltacak 7 ipucu...

Saç kırıkları, saçın nemi uçlara ulaşmadığında ortaya çıkan yaygın bir saç sorunudur. Saç telleri, uçlardaki saç milinin ayrılmasına neden olan sürekli aşınma ve yıpranmaya maruz kalır.

Renklendirme gibi kimyasal işlemler ve yumuşatma gibi işlemler de dahil olmak üzere kırık uçlara katkıda bulunan çok sayıda faktör vardır.

Saç tellerinin aşırı fırçalanması ve zorla taranması da kırık uçlara neden olur. Çok yaygın bir saç şikayeti olmasına rağmen, saç tellerinin kırılmasını azaltmanın yolları vardır.

Kırık uçlarınızı düzeltmek için günlük yaşamınızda kolayca uygulayabileceğiniz birkaç püf noktası hazırladık. İşte o 7 ipucu…

1. Saçlarınızı şampuanlarken ve durularken nazik davranın

Saç telleri yıkanırken ıslandığı için hasara ve kırılmaya daha yatkındır. Saçınızı nazikçe yıkayın ve saç kremini saç uçlarına aksatmadan uygulayın. Saç uçlarının ve elektriklenmenin yaygın bir nedeni olduğu için saçınızı havlu üzerinde kurutmaktan kaçının. Bunun yerine mikrofiber bir havlu kullanın.

2. Düzenli olarak nemlendirin

Saç kırıklarını azaltmanın anahtarı düzenli hidrasyondur. Saç telleri nemini kaybettiğinde özellikle uç kısımlarında hasar oluşmaya başlar. Şampuanlamadan sonra düzenli saç kremi kullanmak ve haftalık saç maskeleri kullanmak, saç kırıklarını öneleyecektir.

3. Yağlanmasına izin verin

Saç şaftının ayrılmasının ana nedeni, bukleler nemini kaybettiğinde meydana gelen kıvırcıklıktır. Saçları düzenli olarak yağlamak, özellikle de saç tellerinin kurumasına neden olan kış aylarında, bölünmüş uçların büyük ölçüde azalmasına yardımcı olabilir.

4. Saça ısı uygulamaktan kaçının

Saç telleri üzerinde ısı veya ısıtılmış cihazlar kullanmak (özellikle günlük olarak yapıyorsanız), saçın yapısını değiştiren temel proteinleri kaybetmesini sağlar ve saç telinin kırılmasına neden olabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca saçınıza ısı kullanmaktan kaçının. Saç kurutma makinesi kullanmak yerine doğal havayla kurutmayı tercih edebilir ve şekillendirici düzelştiriciler yerine şekillendirici jeller kullanabilirsiniz.

5. Saçınızı tarakla açın

Saç tellerini ayrık uçtan kurtarmak çok kolay bir ipucu ama aynı zamanda tesadüfen gözden kaçırabileceğimiz bir şey. Özellikle ıslakken kırılmaması ve uçlara zarar vermemesi için saç tellerini geniş dişli bir fırça ile açın.

6. Aşırı saç fırçalamaktan kaçının

Saçı açmak önemlidir. Ancak saçlarınızı birkaç saatte bir fazla fırçalamayın. Aşırı fırçalama, saçın uçlarından ayrılmasına ve kırılmasına neden olabilir.

7. İpek yastık kılıfı kullanın

Özellikle kıvırcık saçlı insanlar için takip edilmesi yaygın bir uygulamadır. Bunun nedeni saçtaki elektriklenmeyi kontrol altına almaktır. Bu yüzden, ipek yastık kılıfı kullanarak saç kırılmasını önleyin. Saçın yastığın üzerinde kaymasına yardımcı olan ipek veya saten bir yastık kılıfı kullanmaya başlayın. Yatmadan önce saçınıza bir eşarp da bağlayabilirsiniz.