Hafıza sildirme yöntemi: TMS nedir? Trans Manyetik Stimülasyon nasıl yapılır?

Hafıza ve kötü anılar silinebilir mi sorusu son zamanlarda sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. TMS, yani Trans Manyetik Stimülasyon adı verilen teknik bu noktada araştırılıyor.

Hatırlanmak istenmeyen bir olayla ilgili olarak bir cihazla hafıza silmek ya da hafızayı sildirmek mümküm müdür sorusu, vatandaşların merak konusu haline gelmiş durumda..

TMS olarak da adlandırılan hafıza sildirme yöntemi nedir, hafıza nasıl silinir, uygulama nasıl yapılır soruları araştırılıyor.

İstenmeyen duyguların giderilmesi, hatırlanıldığında bizi kötü etkileyen acı anıların bıraktığı etkileri giderebilmek ve değiştirebilmek isteyenler, TMS denilen yönteme dair detayları merak ediyor.

Peki Trans Manyetik Stimülasyon yani TMS yöntemi nedir? Hafıza silmek mümkün müdür, nasıl yapılır?

HAFIZA SİLDİRME YÖNTEMİ TMS NEDİR?

Son günlerde asıkça adını duyduğumuz TMS yani TMS (Transkranial Manyetik Stimülasyon) Tedavisi yöntemi, genellikle " psikolojik bir travmadan kurtulma ve hafızadan kötü anıları silme yöntemi" olarak ifade ediliyor.

TMS uygulanmasında güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak hedeflen bölgedeki beyin aktivitesinde değişiklikler oluşturup, iyileştirip yeniden düzenlenmesi ile etki gösteren bir tedavidir.

TMS NASIL UYGULANIR?

Beynin hedeflenen alanındaki hücrelerin elektriksel iletisini uyararak, beynin doğal elektriğini aktive edip, yeniden düzenlenmesi ile etki gösterir.

Beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirerek etki etmektedir. Dışarıdan elektrik akımı vermeden, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturarak tedavi etkisini son derece güvenli ve ağrısız bir şekilde oluşturur.

TMS beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirerek etki eder. Hiç bir ciddi yan etkisi olmayan, son derece güvenilir bir tedavidir. Uygulama sırasında kişi hiçbir ağrı, sızı hissetmez ve yan etkisiz bir uygulamadır.

HAFIZA SİLDİRMEK MÜMKÜN MÜ?

TMS tedavisi depresyon, aşırı stres, anksiyete ve diğer duygu durum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerindeki bozulmuş ve işlevsizleşmiş aktiviteleri değiştirip, düzeltip, iyileştiren bir tedavi şekli olarak değerlendirilebilir.

Yani beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini yeniden düzenleyip, sağlıklı bir aktiviteye kavuşturmayı sağlayabilmektedir.

SİNAPTİK BUDAMA YÖNTEMİ

Bilimsel çalışmalar artık bir hatırayı silmeniz için kendi kendinizi kandırabileceğimizi söylüyor. Bu yöntem “sinaptik budama” olarak adlandırılıyor.

Beyniniz gelecekte daha yeni ve daha güçlü bağlantılar kurmak için artık ihtiyaç duyulmayan anıları siler ve beyninizde daha yeni ve güçlü bağlantılar kurmak için alan yalan yaratır.

Beyinde kullanılmayan sinaptik bağlantılar koptuğundan, düşüncelerinizin çoğunu gerekli şeyler üzerine odaklamak bu bağlantıları güçlendirmektedir. Beynimiz artık hatırlamak istemediğimiz ve daha az umursadığımız şeyleri ise budayıp, sinaptik bağlantıları koparacağından unutulmasını sağlamaktadır.

Dolayısıyla bir hatırlamak istemediğimiz bir olay ile ilgili hafızayı silmek, ancak o olay ile ilgili duygularımızı ve bizde yarattığı etkileri değiştirebilmek, etkilerini azaltabilmek, daha az önem vermek ve umursamamak ile mümkün olabilir.