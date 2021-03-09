Hafızayı güçlendiren folat açısından zengin 5 besin

Damarları korumaktan hücre çoğalmasını desteklemeye birçok faydası bulunan ve hayatta kalmak için gerekli vitaminler arasında olan folat açısından zengin 5 besinle hafızanızı güçlü tutabilirsiniz.

Hayatta kalmanız için gerekli olan 13 vitamin olduğunu biliyor muydunuz? Bunlar arasında tiamin (B1 vitamini), riboflavin (B2 vitamini) ve niasin (B3 vitamini) gibi B vitaminleri bulunmaktadır. Bir diğer önemli vitamin ise folattır.

Folat, genellikle bebeklerde sinir sisteminin uygun şekilde gelişmesindeki kritik rolü ile bilinir. Ancak bu vitamin, tüm yaşam aşamaları için inanılmaz derecede önemlidir.

Folat, bir karbon atomu ve üç hidrojenden (CH3) oluşan metil grupları için vücudun ana besin maddesidir. Bunlar kimyasal olarak karmaşık maddeler değildir, ancak DNA yapımından beyin nörotransmiterlerinin üretilmesine kadar her şey için gereklidir.

Folat, vücutta doğal olarak üretilen potansiyel olarak öldürücü bir toksin olan homosisteinin geri dönüşümü için de gereklidir. Folat vücuttan alkol, sigara ve çeşitli ilaçlar nedeniyle uzaklaşabilir. Vücudun folata ihtiyacı vardır ama onu üretemez. Folat, gıdalardan veya diyet takviyelerinden alınmalıdır. Folat vitamini en çok metilfolata (MeF) dönüştürüldüğünde aktiftir.

METİLFOLAT NEDİR?

Metilfolat (teknik olarak metiltetrahidrofolat), folat vitamininin önceden aktive edilmiş ve en kolay kullanılan şeklidir. Vücut, özellikle metil grupları için MeF'ye güvenen ve geniş bir beyin fonksiyonları yelpazesi için çok önemli olan enzimlere sahiptir. Folattan gelen kimyasal grupları, tüm yaşam süreçlerimiz için temeldir. Tüm hücrelerimizin, dokularımızın ve organlarımızın hayatta kalması, büyümesi, çalışması ve yapısal bütünlüğünü sürdürmesi için gereklidir.

Beynin ruh halini, hafızayı ve diğer biliş, davranış ve genel beyin ve vücut sağlığını sürdürmek için folata ihtiyacı vardır. MeF ayrıca kemik iliği, karaciğer ve diğer tüm organlardaki tüm fonksiyonları destekler.

Tüm hücrelerimizin DNA'larını yapmak, hasar oluştuğunda tamir etmek ve genel gen aktivitelerini düzenlemek için metilfolata ihtiyacı vardır. Beynin sinir hücreleri de elektriksel yalıtımlarını (miyelin) yapmak, serotonin ve dopamin nörotransmiterlerini yapmak ve hatta uyku hormonu melatonini yapmak için buna ihtiyaç duyar.

FOLAT VE FOLİK ASİT

Folat ile folik asit çoğunlukla karıştırılır ancak önemli olan folatın ihtiyacımız olan vitamin olduğunu bilmektir. Folik asit, metilfolata 3 aşamalı bir enzim dönüşümünden geçene kadar yararlı olmayan insan yapımı bir kimyasaldır. MeF, folik asit veya gıda folatlarından daha iyi emilir ve kullanılır.

Folik asit, kimyasal olarak doğal folatlardan o kadar farklıdır ki, yalnızca sınırlı bir temelde dönüştürülebilir ve folat enzimlerimizi gıdalardaki doğal folatlardan yararlanmamızı bozmak için doldurur.

HAFIZAYI GÜÇLENDİREN FOLAT AÇISINDAN ZENGİN 5 BESİN

Folat, takviyelerden ve çeşitli besinlerden alınabilir. Takviyeler, besinler kadar güvenilir değildir ve çoğu takviye üzerine yapılmış bilimsel çalışma yoktur. Bu yüzden besinlerden almak her zaman birinci tercih olmalıdır.

İşte yetişkinlerde ve çocuklarda ruh halini iyileştirecek ve hafızayı güçlendirecek folat açısından zengin 5 besin.

1. Turpgil Sebzeler

Turpgil sebzeler, özellikle brokoli ve Brüksel lahanası folat bakımından zengindir. Ayrıca, bağırsaktaki yararlı bakterilerin vicuttaki toksinleri temizlemesine yardımcı olan maddelere dönüştürebildiği sülforafan içerirler. Ayrıca, güçlü antioksidanlar olan karotenoidler bakımından zengindirler ve beyin fonksiyonlarımızın yanı sıra göz sağlığına da yardımcı olurlar.

2. Avokado

Bu inanılmaz derecede yararlı meyve, beyin kan akışını sürdürmeye ve kan basıncını normal bir aralıkta tutmaya yardımcı olan sağlıklı yağlarla doludur. Avokado, folat dahil birçok vitamin açısından zengindir.

3. Ispanak

Bu besleyici yoğun sebze iyi bir lif kaynağıdır ve magnezyum, potasyum ve A ve K vitaminleri bakımından zengindir.Ispanak ayrıca ruh hali sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek yüksek düzeyde folat içerir. Araştırmalar, depresif hastaların folat düzeylerini artırmanın ruh hallerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

4. Kuşkonmaz

Kuşkonmaz beyniniz ve vücudunuz için enerji üretir ve inanılmaz bir lif ve folat kaynağıdır. Aynı zamanda mükemmel bir A, E ve K vitamini kaynağıdır. Kuşkonmaz polifenollerle yüklüdür ve bol miktarda fosfor ve demir sağlar.

5. Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzelerin sağlık açısından muazzam faydaları vardır. Beyni ve vücudu toksinlere karşı korumaya yardımcı olmak için çok çeşitli vitaminler, temel mineraller, karotenoidler ve serbest radikal engelleyici antioksidanlar sağlarlar . Besin değeri yüksek bu sebzelerde bol miktarda bulunan vitaminlerden biri de folattır.

Bazı işlenmiş gıdalar sentetik folik asit ile "güçlendirilir". Bu besinleri tüketmek yerine, sizin ve ailenizin sağlığı için folat ve diğer birçok besin bakımından zengin bu 5 besini tüketebilirsiniz. Siz ve çocuklarınızın her gün beslenmenizde doğal folat dahil yeterli miktarda vitamin aldığınızdan emin olun.