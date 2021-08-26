Haftada 4 yumurta kalbe iyi geliyor

Yumurta ve kardiyovasküler sağlık üzerine şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırma, haftada dört öğün yemenin kalp sağlığını iyileştirdiğini ortaya koydu.

Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan kapsamlı bir çalışma, haftada 4 yumurta tüketiminin kalp için sağlıklı olduğu sonucuna vardı.

Yumurtalarla ilgili birçok çalışma var, ancak bu, yumurtalarla ilgili şimdiye kadar biriken toplam 1.8 milyon katılımcıyla yapılan 39 araştırmadan elde edilen tüm bilimsel kanıtları analiz ettiği için büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar, yumurta ve kardiyovasküler sağlık üzerine yapılan tüm çalışmaları inceledikten sonra şu sonuca varmışlardır:

Haftada 4 yumurtaya kadar düzenli olarak tüketilmesi kalp için herhangi bir risk oluşturmaz ve hatta HDL kolesterol (iyi kolesterol) seviyelerini yükseltebilir.

Günde ortalama bir yumurta yemek de kardiyovasküler hastalık riskini artırmaz. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmalarda gösterilmiş olmasına rağmen, yalnızca kalp yetmezliği durumunda önerilmez.

KORUYUCU ETKİSİ VAR

Araştırma sonuçları, genel nüfusta yumurta tüketimini caydırmak için muhtemelen ciddi bir bilimsel neden olmadığıdır.

Kalp yetmezliği olan hastalarda gözlenen olumsuz ilişki dışında (yalnızca Amerikan araştırmalarında görülmüştür), kardiyovasküler hastalığın diğer tüm yönleri için yumurta tüketimi zararlı olmaktan çok koruyucu olma eğilimindedir.

Bu nedenle, haftada 4 yumurta yemek enfarktüs, inme ve kardiyovasküler hastalık risklerini azaltabilir.

Özellikle kahvaltıda yumurtaya genellikle sucuk ve pastırma gibi daha az sağlıklı yiyecekler eşlik eder. Bu yüzden özellikle Amerika'da yapılan birçok yumurta çalışması olumsuz sonuçlar vermiştir. Ancak, bir Akdeniz Diyeti modeli izlendiğinde yumurtanın bu olumsuz etkileri gözlemlenmemiştir. Dolayısıyla kalp damar sağlığı için kötü olan kesinlikle yumurta değil işlenmiş et ürünleri olacaktır.

YUMURTA: SAĞLIK KAYNAĞI

Yumurtanın, onu kalp dostu bir diyette zorunlu bir besin haline getiren özelliklerini hatırlamakta fayda var:

Yalnızca yüksek kaliteli bir protein kaynağı değil, aynı zamanda antioksidan ve antimikrobiyal işlevlere sahip mikro besinler de sağlar. Ayrıca, mutfakta çok yönlülüğe sahip ve fiyatı da uygundur.

Yumurtanın yenilebilir içeriği, beyazı ve sarısından oluşur. Beyaz, esas olarak su (yüzde 88) ve proteinleri içerir. Sarının yüzde 50'si sudur ve geri kalanı proteinler ve yağlar arasında eşit olarak dağılır.

Yumurta sarısı, yumurtanın ağırlığının yüzde 30 ila 33'ünü oluşturur ve büyük bir besin zenginliği içerir. Bunların arasında yağlar (yüzde 32-36) öne çıkar, bunların yüzde 65'i trigliserit, yüzde 28'i fosfolipit ve yüzde 5'i kolesteroldür.

Yumurta sarısı ayrıca yüzde 12-15 protein, pigmentler (karotenoidler) ve çeşitli vitaminler (A, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve B12) ve mineraller (fosfor, potasyum, demir, kalsiyum, çinko, iyot, magnezyum, selenyum) içerir. Kalori değeri 353 kcal/100 gramdır.

Yumurta beyazı, yumurtanın toplam ağırlığının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturur. Yüzde 10'u proteinleridir. Düşük miktarda karbnonhidratlar, vitaminler (B2 ve B3) ve mineraller (sodyum, potasyum, iyot) içerir. Kolesterol de dahil olmak üzere, biotini (Vitamin B8) bağlayan ve onu kullanılamaz hale getiren bir protein olan avidin içerir. Ayrıca protein emilimini olumsuz yönde etkileyebilecek bir tripsin inhibitörü ve riboflavini bağlayabilen flavoprotein içerir. Bu proteinler pişirme ile inaktive edilir. Bu nedenle hijyen nedenlerine ek olarak çiğ yumurta yenilmemelidir. Kalori değeri 49 kcal/100 gramdır.

Kolesterolü yüksek gıdaların çoğu aynı zamanda doymuş yağ bakımından da yüksektir, ancak yumurtalar değildir. Orta boy bir yumurta yaklaşık 200 miligram kolesterol içerir, ancak doymuş yağdan daha fazla doymamış yağa sahiptir. Bu kolesterolün emilimini engelleyen fosfolipid içeriğinden dolayı kan kolesterolü üzerinde çok az etkisi vardır. Ayrıca içerdiği karotenoidler damar sertleşmesine karşı koruma sağlayabilir.