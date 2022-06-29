Haftada en az bir kez yemeniz gereken 10 sebze

Haftada en az bir kez yemeniz gereken 10 sebze

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için sebzelerin mutlaka beslenmeye dahil edilmesi gerekir. Peki, hangi sebzeler tüketilmelidir? İşte diyetinize ekleyebileceğiniz sağlıklı sebzeler.

Uzmanlar, her gün mutlaka en az 2 porsiyon sebze yenmesini öneriyor. Ancak, sebze tüketimi konusunda bu tavsiyeye pek uyulamıyor. Sebze açısından zengin bir diyetin faydaları defalarca kanıtlanmıştır.

Sebzeler; mineraller, vitaminler ve lif dahil olmak üzere vücut için birçok temel besin içerir. Sağlık için önemlidirler ve çeşitli hastalıkları önleyebilirler.

Çalışmalar, sebzelerin kanseri önlemedeki yararlı etkilerini kanıtlamıştır. Bu, içinde bulunan lifler, vitaminler, polifenoller ve antioksidanlardan kaynaklanmaktadır.

Sebzeler kalp hastalıkları riskini de düşürür. İçerdikleri iyi miktarda lif, kolesterolün bağırsaktan geri emilimini azaltır ve potasyum, kalp hastalıklarını tetikleyen tansiyonu dengeler. Ayrıca daha fazla meyve ve sebze yemek, obezite riskini de azaltır.

Sebzelerde bulunan büyük miktarda lif, tip 2 diyabet riskini azaltır. Tüm sebzeler birçok besin içerir, ancak bazıları diğerlerinden daha fazla besin kapasitesine sahiptir.

İşte diyetinize mutlaka eklemeniz gerken sebzeler.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Bir poşet lahana, ıspanak veya rokanın gücünü hafife almayın. Karotenoidler de dahil olmak üzere antioksidanlarla dolu olan koyu yeşil yapraklı sebzeler, vücudu serbest radikal hasarından korurlar. Serbest radikaller dokulara ve hücrelere zarar veren agresif maddelerdir. Serbest radikal hasarından vücudun korunması kalp sağlığı, kanser, tansiyon ve kan şekeri üzerinde de faydalıdır.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler ayrıca A, C, K ve B vitaminleri, potasyum ve kalsiyumla doludurlar.

Brokoli

Brokoli çok az kalori içerir ve bunun yanında çok fazla A, C ve K vitaminine sahiptir. Brokoli ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynar ve vücuttaki iltihabı azaltır. Karaciğerin doğal detoks süreçleri yoluyla toksinleri yok etmesine yardımcı olur.

Brüksel lahanası

Brüksel lahanası çok iyi bir üne sahip olmasa da çok sağlıklıdır. Brüksel lahanası, hücre hasarını önlemeye yardımcı olan antioksidan kaempferol içerir. Ayrıca genel bağışıklık fonksiyonunu destekleyen vitaminler, mineraller ve liflerle doludurlar. Ayrıca tüm bunların yanında kalorileri de yok denecek kadar azdır.

Domates

Kırmızı sebzeler vitamin açısından çok zengindir. Domates prostat ve kolorektal kansere karşı koruma ile ilişkili likopen adlı bir madde içerir. Domateslerin likopen konsantrasyonunu artırmak için pişirerek tüketin.

Kuşkonmaz

Diğer sebzelerle karşılaştırıldığında kuşkonmaz, E vitamini açısından çok zengindir. E vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretiminde, kas ve diğer dokuların korunmasında rol oynayan yağda çözünen bir vitamindir. Ayrıca E vitamini vücut direnci için çok önemlidir. Kuşkonmaz, idrara verdiği belirgin kokuyla bilinir. Bu sebze güçlü bir idrar söktürücüdür ve bu nedenle böbrekler için de iyidir. Kuşkonmazdaki bazı maddeler vücutta uçucu kükürt içeren bileşiklere dönüştürülür ve bu da idrara özel bir koku verir.

Kırmızı lahana

Kırmızı lahana çok lezzetli olmasının yanı sıra çok sağlıklıdır. Lahanada bulunan antosiyanatlar, iltihap önleyici ve antioksidan etkiye sahiptir. Ayrıca kırmızı lahana C, E ve K vitaminleri, demir, beta karoten, potasyum, kalsiyum ve folik asit açısından zengindir. Ve bu morumsu sebzeler lifle doludur.

Balkabağı

Balkabağı, içerdiği yüksek miktarda A vitamini ile göz sağlığı üzerinde çok faydalı bir etkisiye sahiptir. Ayrıca, mükemmel bir magnezyum ve potasyum kaynağıdır ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Yüksek tansiyonunuz veya dalgalı kan şekeriniz varsa harika bir seçimdir. Kendinizi kötü hissediyorsanız, kabak çekirdeği ruh halinizi iyileştirebilir. Bu tohumlar, serotonin üretimine yardımcı bir madde olan triptofan içerir. Triptofan ruh halinizin yükselmesini sağlar.

Sarımsak

Sebzeleri düşündüğünüzde muhtemelen sarımsak aklınıza gelmez. Ancak bu sebze hafife alınmamalıdır. Sarımsak, soğan, pırasa ve taze soğan ile birlikte allium ailesinin bir parçasıdır. Bunların tansiyon, kolesterol, stres ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kırmızı soğan

Soğanlar da son derece sağlıklıdır. B6 ve B1 gibi vitaminlerle doludurlar ve ayrıca kırmızı soğanlar folik asit içerir. Sadece soğuk algınlığınız olduğunda yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kansere veya şeker hastalığına yol açabilecek vücut içi iltihabı önlemeye de yardımcı olurlar. Ayrıca kırmızı soğan kemikler, kalp, damarlar ve kıkırdak için iyidir.

Acı biber

Güçlü ve acı tatlar, tıpkı acı biber gibi genellikle büyük sağlık yararları anlamına gelir. Acı biber, metabolizmayı hızlandırma, tansiyonu düşürme ve belirli sağlık sorunlarına karşı koruma gibi birçok sağlık yararına sahip bir bileşik olan kapsaisin içerir. Ayrıca, biber içeren bir yemek yedikten sonra atıştırmaya daha az meyilli hissettiğiniz için acı biber iştahınızı olumlu yönde etkiler.