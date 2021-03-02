Haftalık vakaların yüzde 25'i Karadeniz’de

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre geçtiğimiz hafta toplam 59 bin 952 vaka tespit edilirken, 13 bin 19 kişi ile vakaların yüzde 24,58’i Karadeniz Bölgesi’nde görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Son verilere göre geçtiğimiz hafta Türkiye’de 59 bin 952 korona virüsü vakası tespit edildi. Vaka tablosunda 13 bin 19 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 9,46’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi dikkat çekti.

Karadeniz, koronavirüs rakamları göz önüne alındığında yüzde 24,58 gibi büyük fark ile en üst sırada yer aldı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İL SAMSUN

20-26 Şubat verilerine göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok vaka görülen il Samsun oldu. Samsun’da tespit edilen vaka sayısı bir önceki hafta 2 bin 752 kişi olurken sayı son verilerde 3 bin 555 kişiye yükseldi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il içerisinde geçen haftaya göre vaka sayısı azalan tek il Çorum oldu. Çorum’da bir önceki hafta 218 vaka tespit edilirken 20-26 aralık tarihleri arasında 149 vaka belirlendi. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan diğer 17 ilde ise vaka sayılarında artış yaşandı.

KARADENİZDE İLLERE GÖRE VAKA SAYILARI

Diğer illerdeki vaka sayıları ise şu şekilde:

Artvin 150 vaka, Rize 733 vaka, Bayburt 25 vaka, Trabzon bin 944 vaka, Gümüşhane 162 vaka, Giresun bin 187 vaka, Ordu 2 bin 297 vaka, Tokat 995 vaka, Amasya 370 vaka, Samsun 3 bin 555 vaka, Sinop 346 vaka, Çorum 149 vaka, Kastamonu 128 vaka, Bartın 85 vaka, Karabük 62 vaka, Zonguldak 349 vaka, Düzce 221 vaka ve Bolu 261 vaka.