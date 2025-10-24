Hakkari’ye 67 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlama doğrultusunda Hakkari’ye 2 yan dal uzmanı, 39 uzman hekim ve 26 pratisyen hekim atanacak. Yeni kadrolarla birlikte kent genelinde sağlık hizmeti kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

GENİŞ BRANŞ YELPAZESİ

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ataması yapılacak uzmanlar arasında çocuk endokrinolojisi, romatoloji, acil tıp, adli tıp, aile hekimliği, anesteziyoloji, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi, radyoloji, ruh sağlığı ve üroloji gibi çok sayıda branş bulunuyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yeni hekim atamalarının Hakkari ve ilçelerinde sağlık hizmeti kalitesini yükselteceğini belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha hızlı ve etkin hale geleceğini vurguladı.