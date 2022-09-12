Hamile kalmayı sağlayan 7 mucizevi besin

Anne olmak isteyen ve bu konuyla ilgili çalışan kadınlar, yedikleri besinlere dikkat etmeli. Çünkü bazı besinler hamile kalmak istenilen sürede destek verici olabiliyor.

Her çfit anne-baba olmak ister. Bazıları bu konuda şanslı olurken bazılarının ise mücadele vermesi gerekir.

Her evde bebek sesi yankılanmalı ve her çift anne - baba olma hakkına sahip olmalı..

Ancak bu her zaman kolay olmuyor. Bazı çiftler uzun tedavi süreçleri geçirmek zorunda kalabiliyor.

Bu tedavi süreçlerinde umudunu kaybetmeyen anne adayları, doktor dışında da bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Sağlıklı beslenmeye hatta hamile kalınmasını sağlkayacak besinler tüketmeye çalışan anne adayları, ilk hamilelik haberini iple çekiyor.

Bebek sahibi olmak için fazlasıyla mücadele eden anne adaylarına özel bir haberimiz var.

Bu haberde hamile kalmanızı kolaylaştıracak bazı besinleri sıraladı. Doktor tavsiyesi çok önemli.

Ama doktor dışında da bazı çabalar vermeli ve sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz.

Bu nedenle yediğiniz - içtiğiniz her şey her zamankinden daha önemli ve değerli..

Peki, Hangi besinler hamile kalmayı destekler?

Hamile kalmayı destekleyen besinler

YUMURTA:

Günde bir veya iki kez tüketilmeli. Protein almak oldukça önemli. Ancak alerjiniz varsa dikkatli olmanız gerekiyor.

KARACİĞER:

Folik asit, inozitol, kolin, B vitamini ve demir içerir. Bu nedenle haftada 2 kez tüketmenizde fayda var.

KUŞKONMAZ:

Kuşkonmaz, folik asit açısından zengin bir sebzedir. Hamile kalmak isteyenleri destekler. Haftada en az 3 kez tüketilmelidir.

MEYVELER:

Vitamin olarak zengin bir depoya sahip olan meyveler, her gün tüketilmeli ve çeşitlendirilmelidir.

SOMON:

Yumurta ve spermi serbest radikallerden korur. Üstelik kromozom sorunlarının önüne geçer. Haftada en az bir defa tüketmeyi unutmayın.

İNCİR:

içerisindeki A vitamini, C vitamini ve B vitamini yumurta kalitesini artırır. Bu nedenle günde en az 5 incir yemeniz oldukça önemli.

ISPANAK:

İçerisinde bol miktarda folik asit ve demir bulunmaktadır. Hem yumurtalık hem de sprem kalitesini artırır.