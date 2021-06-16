Hamilelikte D vitamini seviyesi çocuğun zekasını etkiliyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, hamilelik sırasında annenin D vitamini seviyesi ne kadar yüksekse, çocuğun IQ'sunun da o kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

D vitamini genellikle "güneş ışığı vitamini" olarak bilinir ve eksikliğinin sağlık üzerinde yeni etkileri sürekli olarak keşfedilmektedir. Kemiklerin iyi durumda olması, bağışıklığın düzenlenmesi için gereklidir ve şimdi, gebelik döneminden itibaren insan zekasının gelişimi için de gerekli olduğu keşfedildi.

ABD Seattle Bebek Çocuk Sağlığı, Davranış ve Geliştirme Araştırma Enstitüsü tarfından yapılan araştırmada, hamilelik sırasında annenin D vitamini seviyelerinin, çocuğun IQ'su ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Annede daha yüksek D vitamini seviyeleri, çocukta daha yüksek bir IQ'yu sağlayabilir.

Araştırmanın yöneticisi, epidemiyolog ve beslenme uzmanı Melissa M. Melough, hem genel popülasyonda hem de hamile kadınlarda D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu hatırlatarak, çalışmasının doktorların, özellikle yüksek risk gruplarında iyi bir D vitamini kaynağına daha fazla dikkat etmelerine yardımcı olabileceğini umuyor.

Melough, birçok hamile kadının D vitamini almasına rağmen mevcut bir D vitamini eksikliğini düzeltmek için takviyenin yeterli olmayabileceğini söylüyor.

HAMİLE KADINLARIN NEREDEYSE YARISI D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ YAŞIYOR

Melough'un araştırmasına katılan 1.019 hamile kadının yaklaşık yüzde 46'sının D vitamini seviyesi 20 ng/ml'nin altındaydı. 30 ile 50 ng/ml arasındaki değerler sağlıklı kabul edilir.

Eksiklik, koyu tenli kişilerde daha yaygındır. Melough'a göre koyu tenli hamile kadınların yüzde sekseni D vitamini eksikliğinden etkileniyor.

Araştırma, 4 ila 6 yaş arasındaki çocukların IQ'sunun, annenin hamilelik sırasındaki D vitamini seviyelerine bağlıyor. Gebelikte D vitamini düzeyi 20 ng/ml'nin altında olan annelerin çocuklarının ortalama IQ'su 96 idi. Annelerin hamilelik sırasında D vitamini seviyesi 20 ng/ml'nin üzerindeyse, çocuklarının ortalama IQ'su 103,3'tü.

Çalışma sigara, alkol, annenin IQ'su, annenin eğitim düzeyi gibi çocukların IQ'sunu etkileyebilecek diğer faktörleri de hesaba kattı.