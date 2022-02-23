Hamilelikte mide bulantısına karşı 10 ipucu

Birçok kadının özellikle ilk hamileliklerinde şiddetli olarak yaşadığı mide bulantısına karşı alınabilecek basit önlemler, yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor. İşte bulantıya karşı ipuçları.

Hamileliğin özellikle ilk üç aylık döneminde kadınlar tatsız belirtiler yaşayabilir. Bunlardan biri mide bulantısıdır. Birçok kadın bu sorunla karşı karşıyadır ve hamilelik nedeniyle mide bulantısı ilacı da alamamaktadır. Bulantıya kusma eşlik edebilir ve ciddi vakalarda kusma vücudun susuz kalmasına, iştahsızlığa ve kilo kaybına neden olabilir.

Hamilelikte mide bulantısına genellikle sabah bulantısı denir, ancak gün boyunca ortaya çıkabilir. En sık ilk üç aylık dönemde ortaya çıkarlar ve en çok hamileliğin 10. haftasından sonra belirginleşirler.

Bulantı, yemekten sonra veya yemekten bağımsız olarak ortaya çıkabilir, ancak çoğu zaman iştahsızlık bu duruma eşlik eder. Şiddetli mide bulantıları bazı durumlarda kusmaya neden olur.

MİDE BULANTISINI HAFİFLETMEK İÇİN 10 İPUCU

Hamilelikte mide bulantısının kesin nedeni bilinmemekle birlikte hormonal değişimin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Hamilelik sırasında Beta hCG, östrojen ve progesteron hormonlarının konsantrasyonları artar. Ayrıca kokulara ve mide ekşimesine karşı artan hassasiyet, bulantının ortaya çıkmasında rol oynayabilir.

Çoğu zaman, ilk kez hamile olan kadınlar mide bulantısına daha yatkındır ve daha şiddetli belirtiler yaşar.

İşte hamilelikte mide bulantısını hafifletmek için 10 ipucu.

Yemeğinizi Dikkatli Seçin

Çok baharatlı ve yağlı yiyeceklerden ve kafeinden kaçınılmalı ve kolay sindirilebilir ve aşırı mide asidi üretimini tetiklemeyen yiyecekler tercih edilmelidir. Soğuk yiyecekler daha az yoğun bir kokuya sahiptir, bu nedenle mide bulantısı yaşayan hamile kadınlar için daha iyi bir seçimdir. Aç olmayın çünkü açlık bulantı hissini kötüleştirir.

Fiziksel ve Zihinsel Aktiviteyi Sürdürün

Hamilelikte hafif fiziksel aktivite, mide bulantısını hafifletir ve vücudu doğuma hazırlamada çok faydalıdır. Mide bulantısını düşünmek yerine zihninizi başka şeylerle meşgul etmek için kitap okumak veya yürümek gibi aktiviteler yapın.

Yeterli Sıvı Alın

Sıvı, hücrelerin ve vücudun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle vücudun sıvı dengesini korumak gerekir. Hamilelikte sadece vücut değil, gelişmekte olan fetüs de düşünülmelidir. Herhangi bir dehidrasyon (vücudun susuz kalması), hem vücut hem de fetüs için istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Mide bulantısı su içmenize izin vermiyorsa, farklı sıvılar tüketmeyi deneyin.

Zencefil ve Nane Çayını Deneyin

Zencefil, antiemetik (bulantı semptomlarını hafifletir) özellikleriyle bilinir. Çay, bisküvi veya şekerleme şeklinde tüketebilirsiniz. Nane ayrıca sindirim üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve soğuk çay mide duvarını daha az tahriş eder.

Vitaminler ve Takviyeler

Herhangi bir ilaç ve takviyeyi doktorunuza danışarak alın. Vitamin ve takviyeleri kusmaya neden oluyorsa, bunları gece yatmadan önce yemekle birlikte içmeye çalışın. B6 vitamininin bulantı hissini azaltabildiği bilinmektedir.

Ekranlardan Kaçının

Dijital ekranlar ve monitörler siz fark etmeden yüksek hızda yanıp söner ve mide bulantısını daha da kötüleştirebilir Bunlardan uzak duramıyorsanız, gözlük kullanın, yazı tipini büyütün ve yazıyı kalınlaştırın, ayrıca parlak renklerden kaçının.

Bulantı Tetikleyicilerinden Kaçının

Her hamile kadın mide bulantısını kötüleştiren şeyler ve kokularla çok kısa sürede tanışır, bu nedenle mide bulantısı ataklarını azaltmak için bunlardan uzak durulması önerilir. Limon ve biberiye kokuları mide bulantısını azaltabilir.

Mide Ekşimesine Dikkat Edin

Birçok kadın hamilelik sırasında mide ekşimesi yaşar ve bu durum mide bulantısını daha da artırabilir. Doktorunuz mide ekşimesi ve dolayısıyla mide bulantısını azaltacak bir ilaç almanızı önerecektir. Hamilelik sırasında herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışın.

Nefesinizi Kontrol Edin

Derin ve doğru nefes almanın bulantı hissini azaltmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Doğru teknikle mide bulantısının yoğunluğunu azaltabilirsiniz.

Mide Bulantısına Yardımcı Olacak Yiyecekleri Deneyin

Rezene, tarçın ve kimyon gibi baharatlar mide bulantısını azaltmaya yardımcı olabilir. Karpuz, kavun, portakal ve benzerleri gibi su içeriği yüksek meyve ve sebzeleri de tercih edebilirsiniz.