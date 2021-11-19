Hapşırmayı durdurmanın 8 yolu

Hapşırmanın çözümü, bu refleksin ortaya çıkmasının nedenine bağlıdır ve etkili ipuçlarıyla kısa sürede bastırılabilir. İşte hapşırmayı durdurmanın basit ve etkili yolları.

Hapşırma bir reflekstir ve burun mukozasının tahrişine yanıt olarak doğar. Akciğerlerden ani, güçlü hava çıkışına neden olabilir.

Hapşırmanın nedenleri genel olarak şunlardır:

- Toz veya diğer hava kirliliği,

- Parlak ışık,

- Soğuk algınlığı ya da grip,

- Bazı burun spreyleri,

- Küf, polen alerjisi,

- Kuru hava,;

- Baharatlı yemekler,

- Güçlü duygular,

Hapşırmayı durdurmak için, nedene bağlı olarak farklı davranmanız gerekir.

HAPŞIRMAYI DURDURMANIN 8 YOLU

Aşağıdaki basit ve etkili ipuçlarını deneyerek hapşırmayı kısa süre içinde durdurabilirsiniz.

1. Burnunuzu sıkıştırın

Hapşırma dürtüsü yanlış zamanda ortaya çıkarsa, burnunuzu parmaklarınızla birkaç saniye yanlardan tutun veya burun köprüsünü kaşların yakınında sıkıştırmaya çalışın.

2. Dilinizi dişlerinize bastırın

Hapşırmak istemiyorsanız dilinizin ucuyla damağınızı gıdıklayın. Veya dilinizi ön dişlerinize sertçe bastırın. Her şey 5-10 saniye içinde geçmelidir.

3. Burnunuzu temizleyin

Bazen hapşırmak burun akıntısı ve burunda mukus birikmesi nedeniyle ortaya çıkar. Ondan kurtulmak için burnunuzu sümkürmeniz yeterlidir.

4. Işığa bakmayın

Birçok insan refleks olarak parlak ışığa maruz kalma nedeniyle hapşırmaya başlar. Böyle bir reaksiyon, göze giden trigeminal sinir dalının uyarılabilirliği arttığında, tehlikeli olmayan bir genetik kusur ile ilişkilendirilebilir. Öyle ya da böyle hapşırmayı durdurmak için güneşe ve parlak ışıklara bakmamak yeterlidir.

5. Temiz hava soluyun

Tozlu bir odadaysanız, bir ortamda dumanı içinize çekiyorsanız veya sadece güçlü bir koku alıyorsanız hapşırmaya başlayabilirsiniz. Reaksiyonu durdurmak için dışarı çıkın veya odayı havalandırın.

6. Havayı nemlendirin

Özellikle soğuk havalarda ortamı ısıtma nedeniyle odadaki havalar kurur. Bulunduğunuz yeri nemlendirmek için özel cihazlar kullanabilir veya peteklere ıslak havlu asabilirsiniz.

7. Soğuk algınlığı tedavisi

Bunun için daha sıvı için, dinlenin, ateşiniz yükselirse ateş düşürücü alın. Burnunuzu tuzlu su solüsyonları veya damlalar kullanılarak temizleyin.

8. Alerjileri tedavi edin

Alerji varlığında burun şişer, gözler kızarır ve hapşırmak istersiniz. Belirtiler genellikle ilkbaharda, bitkilerin çiçeklenmesi sırasında veya hayvan kılı veya diğer alerjenlerle temastan sonra ortaya çıkar. Neredeyse tüm alerjiler hapşırmaya neden olur ve tedavi edilmeden bu hapşırma sürekli devam eder.