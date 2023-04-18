'Harareti alır' denilerek içiliyor! Sahurda çay içmek zararlı mı? İşte az bilinen zararları... Günlük hayatın ve sofraların vazgeçilmezi olan çay, Ramazan ayında da sık sık tercih ediliyor. Özellikle sahur vaktinde içilen çayın harareti alacağı düşünülüyor. Ancak lezzetiyle sevilen çay, aslında sahur vaktinde içildiğinde çeşitli zararlar verebiliyor. İşte sahurda çay içmenin az bilinen zararları...

Mübarek Ramazan ayında en çok tüketilen içeceklerden olan çay, hem lezzetiyle hem de harareti almasıyla biliniyor. Sahur sofralarının vazgeçilmezi olan çayın az bilinen zararları ise duyanları şaşırtıyor. Özellikle çay tüketimi susuzluğu gidermeye değil, tam tersi susuzluğa etki etmiş oluyor.

Sahurda çay içmenin az bilinen zararları şaşırtıyor!

Sahurda çay içmek, bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Sahur vakti tüketilen bazı besinlerin vücudun daha hızlı sıvı kaybetmesine neden olduğu bir gerçek.

Ancak genç, yaşlı herkesin tercih ettiği çay içerdiği toksinler bakımından gün boyu kişinin daha sık idrara çıkmasına neden oluyor.

Yapılan araştırmalarda sıcak içeceklerin vücudun kendisini olduğundan daha sıcak hissetmesine yol açtığı ve böylece tam tersi vücudu terlettiği ortaya çıktı.

Terlemek, ısı kaybını sağlamaktadır. Bu sebeple sıcak içecekler genellikle harareti alır. Çay tükettiğimizde vücudumuz normalden daha fazla ter salgılamaktadır.

Susuzluğu arttırıyor!

Bunun yanı sıra özellikle demli çay, vücuttaki sıvıyı azaltmakta ve akşama kadar susuz kalınmasına neden olmaktadır. Vücutta yer alan sıvı miktarı düşüşe geçtiği için de kimi rahatsızlıklarda ve taş hastalığı belirtilerinde artışa sebep olmaktadır.

İftarda içilebilir, sahurda içilmemeli

Bu sebeple iftar saati sonrası çay tavsiye edilse de, sahur vakti içilmemesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.