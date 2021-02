Egzotik ve pahalı ürünleri unutun: Bu sıradan meyveler kanser riskini azaltmaya, kolesterolü düşürmeye, zayıflamaya ve daha pek çok şeye yardımcı olabilir.

Çok sayıda araştırma, her hafta alışveriş listelerimizi oluşturan sıradan elma, üzüm gibi meyvelerin, kendi başlarına oldukça etkileyici bazı sağlık yararlarına sahip olduklarını gösteriyor.

Tüm meyveler sağlığı geliştirir; lif, antioksidan, vitamin ve mineral içerikleriyle temel besinleri sağlar. Ayrıca, sıradan meyvelerin erişilebilirliği, onları tabağınıza ekleme olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelebilir. Meyvelerin bulunmasının kolay olması, onlar hakkında bir başka harika şeylerden biri.

İşte günlük diyetinize kolayca dahil edebileceğiniz harika faydaları olan 10 sıradan meyve.

KOLESTEROLÜ AZALTMAK İÇİN: ELMA

"Günde bir elma doktoru uzak tutar" şeklindeki eski söz, gerçeği yansıtıyor olabilir. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre, aşırı kilolu, menopoz sonrası kadınlar bir yıl boyunca her gün yaklaşık bir fincan kurutulmuş elma yediklerinde, "kötü" LDL kolesterolde neredeyse yüzde 6'lık bir düşüş yaşadılar. Dahası, kadınların “iyi” HDL kolesterolü yaklaşık yüzde 10 arttı ve ayrıca vücut yağlarının ortalama yüzde 2,4'ünü kaybettiler.

Aralık 2019'da yayınlanan bir başka çalışma, her gün iki tam elma yemenin , yüksek kolesterolü olan çalışma katılımcılarında "kötü" LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğünü gösterdi.

Harvard Üniversitesi'ne göre, elmanın kalp sağlığı faydaları içeriğindeki pektininden (bir tür lif) ve polifenollerden (bir grup antioksidan) kaynaklanıyor.

Geçmişte yapılan diğer araştırmalar , elmanın muhtemelen yüksek seviyedeki flavonoid antioksidanlarından dolayı kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) karşı da koruyabileceğini bulmuştur.

Elmalar özellikle kalp sağlığını destekleyen ve kilo vermeye yardımcı olabilen lif de dahil olmak üzere pek çok besin için iyi bir kaynaktır. Orta boy bir elma, günlük ihtiyacınızın neredeyse yüzde 16'sı olan 4.4 gramlık bir lif içerir ve bu onu iyi bir kaynak yapar. Ayrıca günlük ihtiyaınızın yüzde 9'u olan kayda değer miktarda 8.4 mg C vitamini alırsınız.

DİYABETİN ÖNLENMESİNDE: GREYFURT

Geçmiş araştırmalara göre, diyetinize greyfurt eklemek, tip 2 diyabetin öncüsü olan insülin direnci riskinizi azaltabilir. Aşırı kilolu yetişkinlerin 12 hafta boyunca günde bir kez yarım greyfurt yediği bir araştırmada, insülin seviyelerinin düştüğü görüldü. Bunun yanı sıra, taze greyfurt yiyenler, çalışma süresince ortalama 3,5 kilo daha fazla kaybetti. (Ancak herhangi bir ilaç alırsanız, greyfurt birçok farklı ilaçla etkileşime girebileceğinden önce doktorunuzla konuşun)

Greyfurtun potansiyel sağlık faydalarının nedeni ne mi? Diğer turunçgillerde de bulunan naringenin adlı bir bileşik içerir ve Mart 2019'da yayınlanan bir incelemeye göre, anti-inflamatuar faydalar sağlayabilir ve gelişen kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Başka bir artı: American Stroke Association dergiisnde yayınlanan bir çalışma, greyfurt gibi turunçgil yiyecekleri yemenin, beyne kan sağlayan bir damar tıkandığında meydana gelen iskemik felç geçirme riskini azaltabileceğini gösterdi.

Küçük bir greyfurt, yaklaşık 69 mg C vitamini içerir, bu da günlük almanız gereken miktarın yaklaşık yüzde 77'sini oluşturuyor ve bu onu mükemmel bir kaynak yapıyor.

KEMİKLERİNİZ İÇİN: KURU ERİK

İnsanlar kuru eriklerin sadece sindirim sağlığı için yemeye değer olduğunu düşünebilir, ancak yanılıyorlar. Kuru erik yemek için pek çok harika neden var.

Birincisi, kemik dostudur. Bir araştırmaya göre, menopoz sonrası kadınlar altı ay boyunca günde yaklaşık beş ila altı kuru erik yediklerinde, bir kontrol grubuna kıyasla daha yüksek kemik mineral yoğunluğunu korudular.Araştırmacılar, kuru eriklerin östrojen seviyelerindeki düşüş nedeniyle kemik parçalanmasını önleyen hormonlar üzerinde etkili olabileceğini söylüyor.

Kuru erik doğal bir tatlılık sağlar ve tatlılara ve unlu mamullere zenginlik katarak normalde kullanacağınız tereyağı, şeker ve yağ miktarını azaltmanıza olanak tanır. Ayrıca çeşitli diğer tatlarla iyi bir şekilde eşleşirler ve hem tatlı hem de tuzlu yemekler için kullanılabilirler.

Yarım fincanlık kurutulmuş, çekirdeksiz kuru erik 6 gramdan fazla lif içerir. Bu da günlük ihtiyacınız olan miktarın yüzde 21'inden fazlasını oluşturur ve lif dolu yiyecekler kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

İŞTAHI AZALTMAK İÇİN: MUZ

Muzlar antioksidan, lif ve B6 vitamini gibi birçok temel besin sağlar, ancak onları özellikle ilginç kılan, besin içeriğinin olgunluk düzeyine bağlı olarak değişmesidir. Olgunlaşmamış muzlar, iştahı azaltmaya yardımcı olan ve yemeklerden sonra kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olan çok sayıda dirençli nişasta içerir.

Bir orta boy muz, günlük ihtiyacınız olan miktarın yaklaşık yüzde 11'i olan 3 gramdan fazla lif içerir ve bu onu iyi bir kaynak yapar. Ayrıca, muzlar potasyum içeriğiyle ünlüdür. Orta boy bir muzda 422 mg potasyum vardır, Ayrıca 10 mg'ın üzerinde C vitamini içerir ve bu da muzu iyi bir kaynak haline getiriyor.

SAĞLIKLI GÜLÜŞLER İÇİN: KIZILCIK

Bu ekşi meyvelerin birçok harika faydası vardır. Geçmişte yapılan bir incelemeye göre, kızılcıklardaki proantosiyanidinler adı verilen antioksidanlar, diş çürüklerine neden olan bakterilerin aktivitesini durdurmaya yardımcı olabilir ve düzenli diş hijyeni alışkanlıklarını destekleyebilir.

Taze, bütün kızılcıkların tadını çıkarmak için, kaynatmayı deneyin. Bir fincan kadar kızılcık, günlük ihtiyacınız olan miktarın yüzde 14'ünü sağlayan 4 g lif içerir ve bu da onları iyi bir kaynak yapar. Aynı porsiyonda sadece 5 gr şeker bulunur. Ayrıca, her fincanda 15 mg'dan fazla C vitamini alırsınız ve bu da onu başka bir iyi kaynak yapar.

HAFIZAYA YARDIMCI: YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, birden fazla yolla sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Çalışmalara göre bağışıklık için oldukça faydalıdır. Yaban mersini aynı zamanda hafızanızı güçlendirebilir. Geçmiş araştırmalar, meyveye parlak mor rengini veren antioksidanlar olan antosiyaninin anti-enflamatuar etkileri sayesinde, yaban mersini ile hafıza ve öğrenmeyi iyileştirme arasında bağlantı kurmuştur. 2017'de yayınlanan bir başka çalışma, bilişsel gerilemenin erken aşamalarında olan yaşlı yetişkinlerin yaban mersini takviyesi aldıklarında nörobilişsel faydalar yaşadıklarını gösterdi.

Son olarak , Mayıs 2019'da The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırma, her gün 1 fincan yaban mersini yemenin kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığını yüzde 15'e kadar düşürdüğünü buldu.

Yaban mersininin sağlık yararlarına ek olarak, tadının harika ve mutfakta çok yönlü olması için göz ardı edilmemelidir. Yarım fincan yaban mersini, 42 kalori ve 1.75 gr lif içerir.

SAĞLIKLI BİR SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN: ARMUT

Armutlar, sindirim sisteminiz bozuksa, özellikle iyi bir fikir olabilir. Bunun nedeni armutların lifle dolu olmasıdır. Örneğin, bir orta boy armut, Ugünlük ihtiyacınız olan miktarın yüzde 20'si olan 5.5 g'dan fazla lif içerir ve bu onu mükemmel bir kaynak yapar.

Diyet lifi (gıda yoluyla tükettiğiniz tür) bağırsak florasını etkiler. Ayrıca lif düzgün sindirim sistemi fonksiyonunu yardımcı olur ve armut lif için en iyi kaynaklardan biridir. Bağırsaklarınız ve sağlığınız söz konusu olduğunda tüm meyvelerin (ve sebzelerin) iyi bir seçim olduğunu bilin.

KANSERE KARŞI: ÇİLEK

Çalışmalar çileğin özofagus kanseri riskini azaltabileceğini gösteriyor. Bir çalışmada, prekanseröz özofagus lezyonları olan 36 kişi, altı ay boyunca çilek yediğinde, yüzde 80'i lezyonların şiddetinde bir azalma gördü. Araştırmacılar, meyvelerdeki vitamin, mineral veya diğer besin maddelerinden hangisinin sorumlu olduğundan emin değiller, ancak çileklerin kanser tedavi edici ilaçlara ek veya alternatif bir tedavi olarak değerli olabileceği olasılığını araştırmayı planlıyorlar.

Çilek, diğer meyvelerin yanı sıra, cilt kanseri, mesane kanseri, akciğer kanseri ve meme kanserine karşı korunmanıza da yardımcı olabilir. Yine de bu aşamada, araştırmaların çoğu esas olarak hayvanlar üzerinde gerçekleştirildiğini unutmayın.

Bir fincan kadar çilek, günlük ihtiyacınız olan miktarın yaklaşık yüzde 11'i olan 3 gramdan fazla lif içerir ve bu da onları iyi bir kaynak yapar. Sulu kırmızı meyveler ayrıca C vitamini ile doludur: Bir fincan kadar çilek, günlük almanız gereken miktarın 99'u olan 89 mg C vitamini içerir.

İLTİHABI AZALTMAK İÇİN: ÜZÜM

Polifenol açısından zengin üzümleri yemek, tip 2 diyabet, ateroskleroz ve yüksek tansiyon gibi çeşitli sağlık sorunlarına katkıda bulunan iltihabı azaltabilir. Uzun süreli kronik iltihaplanma kalp hastalığı, diyabet, kanser ve artrit gibi durumlara yol açar.

Meyveler, antioksidan görevi görmek, hücre oksidatif stresini azaltmak ve sitokinler adı verilen proinflamatuar bileşikleri bloke etmek gibi çeşitli şekillerde iltihapla savaşabilir.

Antioksidanlar, vücudunuzun tütün dumanı ve radyasyon gibi zararlı maddelere maruz kaldığında biriktirdiği moleküller olan serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olan üzüm gibi bitkilerde bulunan bileşiklerdir. Bu serbest radikallerden çok fazlasına sahip olduğunuzda, kalp hastalığı, diyabet ve Alzheimer hastalığı gibi çeşitli hastalıklarla bağlantılı olan oksidatif strese neden olabilir.

Kırmızı üzümler, soğuk algınlığı gibi günlük rahatsızlıklardan korunmaya yardımcı olduğu için bile harikadır. Yaban mersini gibi, kırmızı üzümler de geçmiş araştırmalara göre bileşik resveratrol içerir. Bu bileşik bir bağışıklık sistemi destekçisidir ve aynı zamanda büyük dozlarda kalp sağlığı ve belirli kanser türlerinin önlenmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Bir fincan çekirdeksiz üzüm günlük ihtiyacınız olan miktarın yaklaşık yüzde 5'i olan 1,5 g lif içerir. Ayrıca günlük ihtiyacınız olan miktarın yüzde 6'sından fazlasını kapsayan 288 mg potasyum elde edersiniz.

METABOLİK SAĞLIK İÇİN: MANDALİNA

Bu turunçgil meyvesindeki bir flavonoid, önceki araştırmalara göre vücudu, yüksek açlık kan şekeri, yüksek trigliserit seviyeleri ve yüksek tansiyon içeren metabolik sendrom olarak bilinen risk faktörleri grubuna karşı korumaya yardımcı olabilir. Geçmişte yapılan araştırmalar, bileşiğin kalp krizi ve felç riskini artırabilen arterlerin sertleşmesi olan aterosklerozu da önleyebileceğini buldu.

İlginç bir şekilde, mandalina kabukları da belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olmada rol oynayabilir. Geçmişte yapılan araştırmalara göre kabuktaki salvestrol Q40 adlı bir bileşik, kanser hücrelerinin büyümesini teşvik eden bir enzimin aktivitesini durduruyor. Çayınızda biraz mandalina kabuğu rendesi deneyin veya narenciye aroması için salataya serpiştirin.

Bir orta boy mandalina, 1,6 g lif içerir ve size günlük ihtiyacınız olan miktarın yaklaşık yüzde 6'sını sağlar ve günlük ihtiyacınız olan miktarın yüzde 26'sı olan 23 mg'dan fazla C vitamini içerir, bu da onu mükemmel bir kaynak yapar.