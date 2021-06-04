Hastalıklara karşı mucize antioksidan: Glutatyon

Hücre yenilenmesinden sorumlu olan glutatyonun yaşlılık ve hastalıklara karşı etkili bir araç olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yegane Koulieva Özcan, glutatyon seviyesini yükseltmenin yollarını anlattı.

Vücudun zararlı kimyasallar ve hastalıklara karşı savunmasına görev alan glutatyon, hücre yenilenmesini sağlayan üç ayrı yapıtaşından oluşan güçlü bir antioksidandır.

Glutatyonun, vücuda zarar veren ve devamlı olarak oluşan serbest radikaller ve reaktif toksit maddeleri etkisiz hale getirerek genel sağlığı koruduğunu ancak vücuttaki glutatyon oranı hem yıllar içerisinde hem de sağlıksız yaşam biçimiyle düşüşe geçtiğini kaydeden Uzm. Dr. Yegane Koulieva Özcan, glutatyon seviyelerini artırmanın yollarını anlattı.





BİRÇOK BESİNDE BULUNUYOR

Kötü beslenme, çevre kirliliği, çeşitli enfeksiyonlar, yaralanmalar ve hastalıklar, stres, ilaç kullanımı vücudumuz için önemli olan bu detoksifikatorü yok eder. Bu sebeple kaybettiğimiz glutatyonu tekrar vücudumuza geri kazandırmak önemlidir.

Glutatyondaki önemli fayda, içeriğindeki kükürtte gizlidir. Yapışkan bir maddedir. Bu sayede vücuda giren tüm atıklar, serbest radikaller, toksinler, ağır metaller kükürte yapışır. Böylece hücre temizlenir, bağışıklık sistemi güçlenir.

Karpuz, fındık, avokado, şeftali, tarçın, kakule, zerdeçal, domates, bezelye, kırmızı biber gibi gıda ürünlerinde de glutatyon tohumu bulunur. Sarımsak, soğan, turpgiller brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, su teresi kükürt açısından oldukça zengin yiyeceklerdir. Devedikeni bitkisi ise glutatyon seviyesinin artmasında etkilidir.

GLUTATYON YAPIMINDA EGZERSİZ DE ROL ALIYOR

Vücuttaki glutatyon miktarını artırmakta besinler kadar egzersiz yapmak da önemlidir. Günde rutin olarak yapabileceğimiz yarım saatlik tempolu yürüyüş, derin nefes alma ve terleme vücuttaki toksinlerden kurtulmanın ve sihirli bileşenin gelişmesine yardımcı olmanın güzel bir yoludur. Vitamin konusunda ise C ve E vitaminleri, folik asit ve B6 ve B12 glutatyon üretiminde önemli bir rol oynar.