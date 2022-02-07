Hastanelerde grev mi var, neden kapalı? 8 Şubat Salı acil servisler açık mı?

Hastanelerde grev mi var, neden kapalı? 8 Şubat Salı acil servisler açık mı?

Türk Tabipler Birliği, 8 Şubat Salı günü greve gidiyor. Hastane randevusu olan vatandaşlar ise "Hastaneler açık mı, kapalı mı, randevular iptal mi" sorularına yanıt arıyor.

Doktorlar ve sağlık çalışanları yarın greve gidiyor.

Tabipler Birliği’nin çağrısı ile tüm Türkiye’de yapılacak olan grev tüm hastanelerde yapılacak ve doktorlar poliklinik hizmeti vermeyecek.

Bu kapsamda 8 Şubat Salı günü doktor randevusu olan vatandaşlar, hastanelerin açık olup olmadığını sorguluyor.

Peki yarın hastaneler ve aciller açık mı? Randevular iptal mi oldu? Doktorlar neden grevde? İşte ayrıntılar...

8 ŞUBAT SALI HASTANELER KAPALI MI?

TTB’den yapılan açıklamada, “Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV’idir” denilerek grev süresince vatandaşların mağdur olmaması için alınacak önlemler ve verilecek hizmetleri duyurdu.

8 Şubat Salı günü, Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastalara verilenler dışındaki tüm hizmetler duracak.

Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek.

Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecek.

Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.

Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecek.

"HASTANEYE GELMEYİN" ÇAĞRISI

Bir televizyon programına katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, 8 Şubat günü vatandaşların polikliniklere gelmemeleri çağrısında bulundu.

“İstifalar ve göçlerin çok artması, 5 dakikada 1 muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde patronların ciro baskıları, iş yeri hekimlerinin iş yeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek ücretleri yapmak zorunda kalmaları… Bütün bunların sonunda aralık ayında bir iyileştirme yapılacağı söylenmişti. Bunu da Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı çok rencide edici bir şekilde söylemişti Yasa teklifi bütün partilerin desteğiyle çıktı ama geri çekildi ve bir daha da gündeme gelmedi. Biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Hekimlerin bir kısmını ilgilendiriyordu, diğer sağlık çalışanlarına bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi” dedi.

Yarın için hastaları uyaran Prof. Dr. Saip, “Diyaliz hastaları, kanser hastaları, acil çocuk, acil gebe ve acil hastalar ve yatan hastalar dışında polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz” dedi.

DOKTORLAR NEDEN GREVDE?

TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklifi geri çekildi.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları, sağlıkta etkin bir şiddet yasası çıkartılması ve halkın sağlık hakkına ulaşması için aylardır çeşitli eylemler yapan doktorlar yarın yeniden greve çıkacak.