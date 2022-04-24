Hastanelerde randevusuz muayene olunur mu 2022?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, hastanelerde randevusuz muayeneye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki randevusuz muayene yapılıyor mu? Randevusu olmayanlar muayene olabilir mi?

Hastanelerde koronavirüs nedeniyle "randevusuz hasta" kabul edilmiyordu.

Pandemi ile birlikte geçilen bu sistemin akabinde vatandaşlar, randevu bulmakta zorlanabiliyor ve randevusuz da muayene olabilme talebinde bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından randevu sistemine dair değişikliği açıkladı.

Akabinde ise "Randevusuz muayene yapılıyor mu?", "Randevusu olmayanlar muayene olabilecek mi" soruları gündeme geldi.

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Randevusuz muayene olunur mu 2022?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından doktorların artık randevusuz hasta kabul edebileceğini açıkladı.

Köroğlu, "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." açıklamasında bulundu.