Hastayken burun tıkanıklığına iyi gelen 7 yöntem

Soğuk algınlığının en bilindik belirtisi burun tıkanıklığını, evde doğal yöntemlerle çözmenin yollarını keşfetmeye hazır mısınız? İşte, daha rahat nefes almanızı sağlayacak yollar…

Soğuk havalarda hastalanma riskimiz daha fazladır ve burun tıkanıklığı, soğuk algınlığının en can sıkıcı semptomlarından biridir. Gün içerisinde ya da geceleri rahat nefes alamama durumu, hayat kalitenizi doğrudan etkiler. Tam da bu noktada olayı ele almanız ve burun açıcı yöntemleri devreye sokmanız gerekebilir.

Sıcak içeceklerden buhar solumaya kadar, evde ilaca başvurmadan yapabileceğiniz birçok yöntem mevcuttur. İşte, solunum yollarınızı daha hızlı ve verimli bir şekilde temizlemenin bilimsel olarak kanıtlanmış en doğal yolları;

1. YANA DOĞRU YATIN

Burnunuzun tıkalı olması, sinüslerinizde doğru nefes almanızı engelleyen çok fazla mukus olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, gece boyunca ikinci bir yastık ekleyerek başınızı yüksekte tutmanız önemlidir. Ayrıca, tıkanmaya yardımcı olacağından, sırtüstü yerine yan tarafınızda uyumaya çalışmanız çok önemlidir. Yan yatarak burnunuzun gerilerinde daha fazla mukus birikmesini engellemiş olursunuz.

2. SICAK ÇORBA İÇİN

Sıcak sıvılar içmek, soğuk algınlığınızdan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olmayabilir, ancak sizi rahatsız edici semptomlardan kurtaracaktır. Araştırmacılar, oda sıcaklığındaki içecekler yerine sıcak içecekler içen kişilerin durumlarına göre çok daha iyi hissettiklerini bulmuşlardır. Papatya, yeşil çay, tavuk çorbası ve limonlu ve ballı sıcak su sizi etkili bir şekilde rahatlatabilir. Yarattıkları plasebo etkisi, kendinizi daha iyi ve rahatlamış hissetmeniz için çok önemlidir.

3. SİNÜSLERE SICAK KOMPRES UYGULAYIN

Sıcak kompresin çalışma şekli, sinüslerinizdeki iltihabı azaltmak ve burun hava yollarındaki tıkanıklığı açmaktır. Sadece temiz bir bez alın, ılık suya batırın ve burnunuzun üstüne ve alnınızın altına koyun. Kompresin sıcaklığı burun deliklerinizi açar ve size daha kolay nefes alma yeteneği verir. Cildinizi yakabileceğiniz için kompresi çok uzun süre tutmaktan kaçının.

4. TUZLU SUYLA BURNU YIKAYIN

Tuzlu suyla burnu yıkamak kolay bir işlem olmayabilir, ancak sinüslerinizi temizlemede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Sadece bir lavabonun üzerinde durun ve tuzlu suyla doldurduğunuz şişenin ağzını burun deliklerinizden birine yerleştirin. Su burnunuza girecek ve diğer burun deliğinden akacaktır. Bu egzersizi her bir burun deliğine 1 dakika boyunca yapabilirsiniz.

Sadece herhangi bir su kullanamayacağınızı unutmayın. Uzmanlar, tuz ve diğer zararlı elementlerle dolu olabilecek musluk suyu yerine damıtılmış veya steril su kullanmanızı tavsiye ediyor.

5. ORTAMI NEMLİ TUTUN

Genellikle evlerimizde bulunan soğuk, kuru hava tıkalı burnunuzu daha da kötüleştirir. Ve odanızda çok ihtiyaç duyulan nemi serbest bıraktığı için bir nemlendiricinin kullanışlı olduğu yer burasıdır. Gece ve gündüz açık tutabilirsiniz, ancak dinlenmenize ve daha rahat hissetmenize yardımcı olduğu için uyurken daha faydalıdır. Herhangi bir ciddi tehlike hakkında endişelenmenize gerek yok ve tıkalı burnunuzda çok hızlı bir şekilde büyük bir iyileşme fark edeceksiniz.

6. BAHARATLI YİYECEKLER YİYİN

Baharatlı bir şeyler yediğinizde burnunuzun akmaya başladığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu, burnunuzu bir süreliğine bloke etmemek için iyi bir geçici çözüm olabilir. Yapabileceğiniz şey, yemeklere kırmızı acı biber, sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi genel baharatlar eklemeye başlamaktır. Zerdeçal, burnunuzu açmayabilir, ancak genel olarak soğuk algınlığınızda size yardımcı olacak çok önemli anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

7. UÇUCU YAĞLARI İÇİNİZE ÇEKİN

Nane ve okaliptüs, doğal bir dekonjestan olan mentol içeren 2 bitkidir. Bunlardan herhangi biriyle tatlandırılmış çay içebilirsiniz, ancak uçucu yağlarını da kullanabilirsiniz. Nane yağını bir miktar hindistancevizi yağı ile karıştırarak göğsünüze sürebilirsiniz.

Öte yandan, okaliptüs yağını gece bir kaç damla kağıt mendili ıslatıp başınızın yanında bırakarak içinize çekebilirsiniz. Ayrıca birkaç damla yağ ile biraz su kaynatıp buharını soluyabilirsiniz. Yağın cildinizle doğrudan temas etmediğinden emin olun çünkü yanıklara neden olabilir.