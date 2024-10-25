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İHA

Çevrelerine adeta terör saçan silahlı magandalar, bir vatandaşın daha yaralanmasına sebep oldu.

Eğlence etkinliklerinde, asker uğurlamasında ve düğün konvoylarında art arda ateş ederek paniğe sebep olan magandaların yorgun kurşunu, masum bir genci yaraladı.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Yunus Emre Yavuz, iş yerinde çalıştığı esnada mola vererek arkadaşlarıyla dinlenmeye başladı.

YORGUN MERMİ ENSESİNE İSABET ETTİ

Arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada öne doğru eğilen Yavuz’un ensesine nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etti.

Aniden ensesinde ağrı hisseden Yavuz, yere yığılmasıyla arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalelerde Yavuz'un ensesine mermi isabet ettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Geçen pazartesi günü ameliyat olan Yavuz’un ensesindeki mermi, 40 dakikalık ameliyatla çıkarıldı.

Hastaneden taburcu edilen Yavuz'un sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor.

Polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN SAĞLAM ÇIKTIM"

Arkadaşlarıyla otururken yorgun merminin isabet ettiğini dile getiren Yunus Emre Yavuz, “İşte çalışıyorduk ve mola verdik. Akşam 19.30 sularında otururken biraz eğildim. Eğildiğim anda merminin düşmesi bir oldu. Biri sanki sertçe sopayla vurmuş gibi hissettim. Arkadaşlar yaraya baktığında kurşun olduğunu gördüler. Hastaneye götürdüler. Röntgen ve filmlere bakıldığında mermi olduğu anlaşıldı.

Hastane sürecinde; röntgen ve MR filmleri çekildikten sonra ameliyat olmalısın dediler. Geçen pazartesi ameliyata girdim ve 40 dakika sürdü. Şükürler olsun sağlam çıktım. Kurşun da incelenmesi için Adana'ya gönderildi. Zorlu bir süreç oldu ama atlattık.” dedi.

"ŞAH DAMARIMIN 2 SANTİM YANINA İSABET ETTİ"

Merminin şah damarının 2 santimetre yakınına isabet ettiğini Yavuz, “Ölümden döndüm. Ben değil başkası da olabilirdi veya ölebilirdim. Ben ölmedim ama başkasının başına gelip ölebilirdi. Kurşun şah damarının 2 santimetre yanındaydı ve biraz daha derine inseydi felç kalacaktım veya morgda olacaktım.

Çocukluk hayalim asker olmaktı. Astsubay sınavları için hazırlanıyordum ki yorgun mermi başıma geldi. Kurşun izi kaldığı için askerlik hayalim tehlikeye girecek. Çocukluk hayalim olan astsubaylık, askerlik hayatım yorgun mermi yüzünden bitti.” ifadelerini kullandı.