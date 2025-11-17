Hatay'da kanseri yenene minik Ceylin için balon uçuruldu

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşayan Nazlı Konyalıçetin'in 4 buçuk yaşındaki kızı Ceylin Konyalıçetin, 8 aylıkken yakalandığı ‘Wilms Tümörü' hastalığı nedeniyle sol böbreğini kaybetti.

Zorlu geçen 4 yıllık mücadelen ardından Ceylin, böbrek kanserini yendi.

Anne Nazlı Konyalıçetin, evladı Ceylin'in hastalığını yenmesinin ardından gökyüzüne umut balonu bırakmak için program organize etti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan çarşıda bir araya gelen kalabalık, Ceylin ve annesiyle birlikte rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Renkli balonlarla süslenen gökyüzü, duygusal görüntülere sahne oldu.

Kendileri gibi zorlu süreç yaşayan ailelere sabırlı ve güçlü olmalarını gerektiğini ifade eden anne Nazlı Konyalıçetin, kanseri yendiklerini için hep birlikte balonları uçurduğunu ve çok mutlu olduklarını söyledi.

"TEK BÖBREKLE YAŞIYOR"

Evladının 4 yıllık zorlu sürecin geride bıraktığını ifade eden Nazlı Konyalıçetin, "Kızım Ceylin Konyalıçetin'e, 8 aylıkken teşhis konuldu. Kızım şu anda 4,5 yaşında. Hastalığı çok şükür atlattık. Rabbim bütün çocuklara nasip etsin. Kızımda ‘Wilms Tümörü' hastalığı var. Kızımın sol böbreğini aldırdık, tek böbrekle yaşıyor. İnşallah bu süreci de aşacağız. Kolay bir süreç değil, zorlu bir süreç oldu.

4 yıllık zorlu bir süreci geride bıraktık. Tüm hastalar için zorlu bir süreç oluyor. Birçok çocuklarımız daha ağır durumda olanlar var. Kızım şu an çok iyi ve tedavilerimize ve kontrollerimize devam ediyoruz.

Normalde her hafta kontrole giderken artık ayda bir defa gidiyoruz. Bugün hastalığımızı yendiğimiz için hep birlikte balonlarımızı uçurduk ve şu an çok mutluyuz. Bizim gibi olan ailelere, zorlu bir süreci atlatacaklarına inanıyorum. Yeter ki güçlü ve sağlıklı olsunlar.

Çocuklarına sonuna kadar ellerinden geleni desteği versinler. Sabır ve duayla her şey atlatılıyor. Ben buna inanıyorum. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Umutlarını kaybettikleri an, her şey biter. Kızım çok şükür şu an çok iyi. Yeter ki moral ve motive olsun, yeterli olur." ifadelerini kullandı.