Hava sıcaklıkları mevsim normallerine düştü! Enerji çayına talep arttı.... Havanın soğumaya başlamasıyla ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi şifa deposu bitkilere talep arttı. Öte yandan farklı bitkilerden elde edilen enerji çayı vatandaşın gözdesi oldu.

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Soğuk havalar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı...

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken vatandaş soğuk havalardan korunmak için farklı yöntemler arıyor.

Soğuk havalarda sıkça görülen öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşların ilk tercihi bitki çayları.

Hastalıklar başta olmak üzere vücudun bağışıklığının güçlendirilmesinden sindirim kolaylığa kadar birçok faydası olan şifalı bitkilere ilgi gösteriyor.

Farklı bitki çeşitleri tüketiliyor

Havaların soğuması üzerine vatandaşlar, soğuğa bağlı hastalıklara yakalanmamak için zencefil, zerdeçal, tarçın, ıhlamur gibi bitkilere yöneliyor.

Ihlamur, zerdeçal, zencefil, tarçın ada çayı gibi bitkiler, vatandaşların gözdeleri arasında yer alıyor.

Kimileri farklı ot ve çiçekleri karışık bir şekilde alırken, kimileri ise sadece bir faydalı bitkiyi alıyor.

Bitki çayı fiyatları değişiklik gösteriyor

Ihlamurun kilosu 350 TL ila 500 TL arasında satılırken tarçının kilosu 350, zencefil ve zerdeçalın kilosu 100-150 TL'den satışa sunuluyor.

Geçen yıla göre talep arttı

Geçen yıla göre fiyatları yüzde 50 ile 100 oranında artan şifalı bitkiler, ayrı ayrı ya da karıştırılarak tüketiliyor.

Karışık ya da ayrı ayrı hazırlanan bitkiler, bir süre demlendikten sonra soğuk havalarda iç ısıtan şifalı çaylara dönüştürülüyor.