Havalar soğudu! El çatlaklarının önüne geçmek için önemli püf noktalar Soğuk aylara girilmesiyle birlikte özellikle kadınlarda sıkça görülen kuru ve sert ellere düzenli olarak bakım yapmak oldukça önemli. İşte sağlıklı ve yumuşak bir ele sahip olmak için yapılması gerekenler...

ensonhaber.com

Kış mevsimine girilmesiyle hastalıklar arttı.

İlaç ve bitkisel yollarla önlemler alınırken rutin bakımlar da değişmeye başladı.

Yaz ve bahar aylarında yüze, saça ve ellere uygulanan bakımlar yerini kış mevsimine bıraktı.

Soğuk havalarda sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de çatlakların oluşması. Bunların başında ise elde oluşan çatlaklar geliyor.

Bu durumun önüne geçmek ise mümkün. Ancak önemli püf noktalar bulunuyor.

İşte o püf noktalardan bazıları...

1) Elleri uygun şekilde yıkamak

Sert sabunlar ellerdeki dokuyu oldukça zedeleyen nedenlerden biri. Bunun için tercih edilen sabunlar nemlendirici içerikli olmalı. Aynı zamanda sıcak sudan da kaçınmak önemli. Ilık su tercih edilmeli.

2) Düzenli nemlendirme

Cilt tipine uygun tercih edilen nemlendiriciler sabah-akşam sıkça kullanılmalıdır.

3) Tırnak bakımını düzenli olarak yapmak

Başlıca hatalardan biri de tırnaklarda sürekli olarak oje bulundurmak. Sağlıklı bir tırnak için düzenli olarak maniküre gitmek oldukça önemli. Güçlü görünmesi için de E vitamini kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir.

4) Peeling

Bir diğer bakım önerisi de peeling. Haftada bir kez kuru ciltler için peeling yapmak ellerin sağlıklı ve yumuşak olmasını sağlar.