Hayat kurtarır: Mutlaka bilmeniz gereken 10 böcek ısırığı

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte, böcek, sinek ve haşereler de ortaya çıktı. Peki böcek ısırıklarını nasıl ayırt edebiliriz? İşte bilmeniz gereken 10 böcek ısırığı izi ve belirtisi..

Yaz ayları geldi, sıcak havalarla birlikte açık hava planları da başladı.

Parklarda, bahçelerde, hatta bazen bir kafede otururken bile, birden bire kaşındığınızı hissedebilirsiniz.

Aklımıza ilk olarak sinek ısırığı gelir ancak durum her zaman öyle olmayabilir.

Pek çok farklı böcek türü var ve hepsinin vücutta yarattığı etkiler ve bulaştırdıkları hastalıklar farklı. Bu yüzden insanın kendisini ısıran şeyin ne olduğunu ve bunu nasıl tedavi edebileceğini bilmesi oldukça önemlidir.

Böcek ısırığını izinden tanımak ve erken önlem almak, hayat kurtarıcı olabilir.

İşte ne sık görülen ve mutlaka bilmeniz gereken 10 farklı böcek ısırığı izi...

Arı ısırığı

Arı ısırığı açık havada en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Arının soktuğu bölge kızarır ve şişer, sokulan kişi ağrı ve yanma hisseder ve daha sonra bir kaşıntı olur.

Sivrisinek ısırığı

Sivrisinek ısırıkları ciltte minik kırmızı şişlikler bırakır. Sivrisinekler sizi ısırdıklarında tükürüklerini derinizin içine bırakırlar. Bu tükürük kanınızı inceltir ve ciltte kızarma, kaşınma ve şişmeye neden olur.

Kene ısırığı

Vücudun kene ısırmasına verdiği tepki kırmızı bir nokta şeklindedir. Böceği vücudunuzdan çıkardığınız halde sebep olduğu kırmızı nokta kaybolmuyor ve büyümeye devam ediyorsa mümkün olan en kısa sürede doktora başvurmanız gerekir.

Pire ısırığı

Bit ısırıkları çok acı vericidir ve kaşıntısı daha da kötüdür. Pireler genellikle bacaklara saldırır ve kırmızı noktacıklarla ortaya çıkar.

Karınca ısırığı

Karıncalar iğneleriyle cildi delmek için kendilerini ısırıklarıyla üstünüze sabitler. Sokulan noktaların su topladığı görülür ve bu bölge sonra yaraya dönüşür.

At sineği ısırığı

At sinekleri acı verici bir şekilde ısırır ve ilk başta, 1 mm’den büyük olmayan küçük bir kırmızı nokta belirir. Sonra şişer ve kaşınmaya başlar.

Bit ısırığı

Saç kenarlarınızda, başınızda, boynunuzda ve kulaklarınızın arkasında sivrisinek ısırıklarına benzeyen küçük kırmızı noktalar fark ederseniz bu, baş biti veya kasık bitleri tarafından ısırıldığınız anlamına gelebilir.

Tahtakurusu ısırığı

Tahtakurusu ısırıkları birbirine çok yakın ve deri üzerinde küçük noktalı bir çizgi gibi görünürler.

Örümcek ısırığı

Örümcek ısırığının belirtileri örümceğin türüne göre değişir, ancak genel olarak ısırılan yerde şişlik, şiddetli yanma ve kaşınma, deride kırmızı kabarıklık ve deri döküntüleri görülebilir.

Akrep ısırığı

Akrep zehirlenmesinin belirtileri: akrebin soktuğu bölgede küçük bir iğne izi görülür. Bu bölgede 15 dakika ila 2 saat sonra şiddetli ağrı, yanma, sıcaklık artışı olur. Ayrıca kızarıklık, morluk ve şişme görülür.