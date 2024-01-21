Heimlich manevrası nasıl yapılır? Fahrettin Koca paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Heimlich manevrasına dikkat çekmek adına yaptığı paylaşımda, “Bu teknik çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın” ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Heimlich manevrası bir kişinin boğulduğu durumlarda uygulanan bir ilk yardım tekniğidir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu uygulamaya dikkat çekmek adına bir paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımına solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı.

"Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır"

Videolu anlatıma yer veren Fahrettin Koca, şu notu ekledi:

"Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112’nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerekiyor. Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın."

Yetişkinlerde

Sağlık personelinin anlatımında ise adım adım uygulanması gerekenler şöyle:

"Kazazedenin solunum ve öksürüğü zayıflarsa ya da morarmaya başlarsa tam tıkanma uygulamalarına başlanmalıdır.

Hastanın arkasında durulur, bir elle göğüs desteklenir, diğer elini topuzuyla iki kürek kemiğinin arasına süpürür tarzda 5 kez kuvvetlice vuruşur.

Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich manevrasına geçiş yapılır. Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır bir el yumruk yapılarak baş parmağını çıkıntısında da faydalanılır. İman tahtasının bittiği yer ile göbek deliğinin tam ortasına yumruk yerleştirilir. Diğer elle yumruk kavranır arkaya ve yukarıya olacak şekilde 5 kez bası uygulanır.

Bu uygulama 5 sırta vuru 5 karna bası şeklinde hasta bilincini kaybedene kadar, yabancı cisim çıkana kadar devam edilmelidir.

Çocuklarda

Tam tıkalı bir çocuksa uygulama yetişkinlerle aynı olmakla birlikte önemli olan çocuklarla aynı mesafede durmamızdır.

Çocuklarda, yetişkinlerde uyguladığımız basının yarısı kadar olacak şekilde bası uygulamalıyız.

Bebeklerde

Tam tıkalı bebekse baş ve boyun eksenini koruyarak ağzı açık olacak şekilde bir kolumuzun üzerine ata biner gibi yatırıyoruz.

İki kürek kemiğinin arasına süpürür tarzda hafifçe 5 kez vuruyoruz. Yabancı cisim uygulamayla çıkmazsa yine bebeğin baş boyun eksiğini koruyarak diğer kolumuzun üzerine alıyoruz. Bebeklerde yetişkin ve çocuklardan farklı olarak iki meme arasına iman tahtasının hemen alt alt ucuna iki parmağımızla yaklaşık 45 derecelik açıkla beş kez bası uyguluyoruz.

Yabancı cisim çıkana kadar 5 sırta vuru 5 göğse bası şeklinde bu uygulamaya devam ediyoruz."