Hekimlerin gözdesi: Kahvaltıda bu kürü yiyenin derdi tasası kalmıyor! İşte tarifi Kahvaltı yapmak oldukça önemli. Kahvaltı sırasında tükettiğimiz besinler ise en az kahvaltı yapmak kadar önem arz ediyor. Ancak kahvaltıya eşlik edecek bir kür var ki... Bu kür sayesinde hastalıklarınızdan tamamen arınacaksınız.

Kahvaltı yapmak çok önemlidir. Özellikle Türkiye'de kahvaltı yapmak, birçok kişinin asla atlamayacağı bir öğündür.

Kahvaltı yapan kişiler ayrıca günde daha dinç başlar ve bu sayede daha sağlıklı zaman geçirebilirler.

Yoğun iş temposunda olanlar eğer evden çıkmadan kahvaltı yaparsa, stressiz bir günün kapısını aralayabilirler.

Kahvaltı bu kadar değerli ve asla atlanılmaması gereken bir öğün olarak öne çıkarken, kahvaltıda ne yediğimiz de oldukça önemli.

Peynir, zeytin, çay, süt gibi besinlerin yanında size önemli bir kürden bahsedeceğiz.

Bu kür sayesinde, kahvaltıda alacağınız faydalar iki katına çıkacak ve dipçik gibi olacaksınız.

Kahvaltıda yenmesi gereken kür

Kahvaltıda zeytinyağı, karabiber, kırmızı pul biber, kekik ve zerdeçalı karıştırıp, üzerine de limonu sıkıp ekmeğinizi banarak yemek, vücudu tamir edip hastalık bırakmaz.

Zeytinyağının faydaları

Kötü kolesterolü düşürür.

Sindirim sistemini iyileştirir.

Kansere yakalanma riskini azaltır.

Hücre duvarını güçlendirir.

Karaciğeri temizler.

Zerdeçal'ın faydaları

Depresyon riskini azaltır.

Kansere karşı korur ve tedavi eder.

Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Diş ağrısı üzerinde etkili olduğu bilinir.,

Karabiberin faydaları

Vitamin ihtiyacını karşılar.

Vitamin ve mineral açısından zengin olan karabiber enerji verir.

Sindirim sistemini korur ve güçlendirir.

Bağırsak ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kekiğin faydaları

Regl ağrılarına iyi gelir ve sakinleştirir.

Çay şeklinde tüketildiğinde öksürüğü yatıştırmada etkilidir.

Virüslere karşı kalkan oluşturur.