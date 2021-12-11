Hem adıyla hem faydalarıyla şaşırtıyor: Salak Pondoh meyvesi

Hem adıyla hem faydalarıyla şaşırtıyor: Salak Pondoh meyvesi

Botanik adı “salacca zalacca” olan tropikal meyve, uzun süre tokluk hissi vermesi ve hafızayı güçlendirmesiyle de tanınıyor. Peki salak pondoh meyvesi nedir, faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

Tropikal bir meyve olan salak pondoh yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir.

Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir. Şekli yumurtaya benzeyen salak pondoh, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya’da gibi ülkelerde yetişir.

Adını duyanlar önce şaşırsa da, faydalarıyla adeta göz kamaştırıyor.

Gelin bu meyveyi birlikte inceleyelim...

SALAK PONDOH (YILAN MEYVESİ) FAYDALARI

Tropikal meyveler gerek besin değerleri gerek de içerdiği faydalı vitamin ve minareller sayesinde en çok tercih edilenler arasında bulunuyor.

Uzun süre tokluk hissi veren bu tropikal meyve, diyet listelerinin baştacı.

Potasyum ve pektin bakımından da zengin olan salak meyvesi, adının aksine beyne faydalarıyla biliniyor ve “hafıza meyvesi” olarak da adlandırılıyor.

Avokado, portakal, mango, kivi gibi diğer tropikal meyvelerden daha fazla antioksidan içeriyor.

NASIL TÜKETİLİR?

Üst kısmından kesip soyabileceğiniz yılan meyvesinin her bölümde çekirdek bulunur fakat bu meyvenin çekirdekleri yenmez.

Büyük bir kısmı çekirdekten oluşan meyve sulu değildir ve hafif asitlidir. Açık sarı ve pembe renklerde olan meyvenin tadı armuta benzetilir.