Hem dinç hem de genç görünmeye buz gibi keskin çözüm! Bu yöntem sadece 5 dakikanızı alacak... Genç görünmek isteyenler ve "vücudum erkenden çökmesin" diyenler doğru yerdesiniz. Buzun cilt üzerindeki faydalarını sizler için araştırdık ve ele aldık.

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Günümüzde genç ve taze bir cilt görünümü elde etmek için birçok farklı yöntem bulunur. Birçok insan yaşlanma etkilerini daha da azaltan veya yavaşlatan uygulamaları araştırır. Buz banyosu bu arayışta olanlar için harika bir çözüm yoludur.

Doğal ve etkili bir seçenek olan buz banyosu, cildinizi gençleştirmek ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için muhteşem bir tercih diyebiliriz.

Bu yazıda bulunan buzun cilt üzerindeki etkilerini gözlemlemek ve gençliğin sırrını buzla çözmek gibi bilgiler sizi şaşırtacak!

Kas ağrılarını hafifletir, yatıştırır

Soğuk su altında veya içindeyken kan damarları daralır ve küçülür. Sudan çıkıldığında ise sıcaklık değişimi, kasların kısa sürede yeniden açılmasına neden olur.

Kan damarlarının bu şekilde kısa sürede genişlemesi kasların ihtiyacı olan oksijeni sağlayarak ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Ruh sağlığına olumlu yönde etki eder

Buz banyosunu deneyenler ilk denemenin acı verici olduğunu söyleseler de buz banyosunun zihin sağlığına iyi geldiğine dair kanıtlanmış bilimsel veriler bulunuyor.

Buz banyosu nefesinize odaklanıp dikkatinizi başka yere vermenizi sağlar.

Uyku kalitesine etki eder

Sinir sisteminde etkili olan buz banyosu vücudu dinçleştirir ve aynı zamanda uykuya da olumlu anlamda etki eder.

Yaralanma durumlarını azaltıcı etkisi vardır

Yaralanma riskini azaltması da profesyonel sporcuların tercih etme sebeplerinden biridir.

Kas ağrılarının şiddetini azaltarak iyileşmeye etkisi olan soğuk su sporcuların bir sonraki antrenman için hazır olmalarına yardımcı olur.

Buz banyosunun riskleri

Birçok faydası bulunan buz banyosu ilk defa deneyecekler için çok risklidir. Buz banyosunda 10 dakikadan fazla kalmak hipotermi ve donma riski taşır.

Ciddi rahatsızlığı olanlar da doktor bilgisinde hareket etmelidir.

Cildiniz aşırı soğuğa tepki olarak renk değişimleri gösteriyorsa soğuk sudan çıkmanız gerekir.