Hem bedene hem ruha şifa: Kına yakmanın faydaları

Hem bedene hem ruha şifa: Kına yakmanın faydaları

Peygamber Efendimizin sünnetlerinden olan kına, manevi anlamının ötesinde de birçok iyileşmeye vesile oluyor. Kına yakmanın faydalarınız sizler için sıraladık...

Kına, hem İslam dininde hem de Türk kültüründe kendine yer bulan ve manevi anlam yüklenen boyayıcı bir maddedir.

Kına ağaçlarının yapraklarının kurutulmasıyla elde edilen kına, tarih boyunca hem makyaj, hem süslenme hem de tedavi amacıyla kullanılmıştır.

Tarihçiler, Mısır kraliçesi efsanevi Kleopatra'nın Roma'lı sevgilisi Antonius ile buluşmaya giderken kına yağından elde ettiği kokuyu kullandığını ve geminin güvertesine bu losyondan bolca döktürdüğünden bahseder.

Anavatanı Hindistan olan kına ağacı Arabistan’da ve Akdeniz iklimine sahip olan yerlerde de yetişir. Arap ülkelerinde ve Hint yarımadasında, eski dönemlerde, kınanın nazarı bozduğuna ve kötü güçleri uzak tuttuğuna inanılır.

Kına, bayram, mevlit, zafer, doğum, sünnet töreni gibi önemli günlerde geçmişten günümüze sık sık tercih edilir.

İSLAMİYETTE KINA

Eski zamanlarda süs amacıyla yaptırılan kına kurutucu ve yapışkanlık sağladığı için Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında tıbbî olarak uygulanmış ve önerilmiştir.

Efendimiz başı ağrıdığı zaman mübarek başını kınaya boyatırmış ve kınanın baş ağrısı için olumlu etkisinin olduğunu şu hadis-i şerifinde buyurmaktadır:

“Kına, Allah’ın izni ile baş ağrısına faydalıdır.” [İbni Mace, Tıb, No: 3502] Tirmizi’nin naklettiği bir hadiste: “Her ne zaman Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) yaralanır veya vücuduna diken batsa, yaranın üzerine veya dikenin battığı yere, mutlaka kına koyarlardı.” [Tirmizi, Tıb, No: 2054]

Sahih hadis kaynaklarında geçen rivayetlere göre baş ağrısı çekenler için aynı zamanda hacamatın, ayak hastalıkları için de kına yakmanın iyi geldiği bilinmektedir.

KINA YAKMANIN FAYDALARI

Kınanın sağlık açısından faydaları yenilerek tüketilmediğinden dolayı sınırlıdır. Daha çok cilt, saç ve tırnak sağlığı için kullanılmaktadır. Kınanın faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Kınanın cilde faydaları: Kısmen cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kına, içerdiği besinler yardımıyla cildin kalınlaşmasını sağlar. İnce ciltlerde meydana gelen dökülmelerin önlenmesinde kına faydalıdır. Bunun yanında kına cilt hücrelerinin sağlığının korunmasında dolaylı olarak katkıda bulunur.

Kınanın saçlara faydaları: Saçlar için kınanın en önemli faydası dökülen saçlara doğal bir şifa kaynağı olmasıdır. Düzenli olarak kınanın saçlara uygulanması, saçlarda meydana gelen kırılmaları önleyebilir. Kına saçların erken dökülmesini engellediği gibi saç derisinde Ph değerinin sağlıklı düzeylerde olmasına yardımcı olur.

Kepeğe karşı etkili ve doğal tedavi olan kına, saçın ayrıca yumuşamasını sağlayarak ipeksi görünüş kazandırır. Kına saç çıkmasını teşvik eder, saç köklerinin sağlamlaşmasını sağlar.

Ağrı kesici özelliği: Kınanın ağrı kesici özelliği vardır, herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen ağrılara karşı etkili olabilir. Etkilenen kısma kına uygulandığında ağrının önlenmesini sağlar. Kına yanık yaralarına faydalıdır, ağrıyı azalttığı gibi yanık yarasının hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.

Yara onarıcı etkisi: Kınanın açık yaralara da faydalı olduğu düşünülmektedir. Yaranın verdiği acıyı hafifletir, bu özelliğinden dolayı kırılma, çıkma, burkulma gibi vakalardan kaynaklanan ağrılara karşı da kullanılır.

Tırnaklara faydaları: Tırnak tedavisinde kına yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle çatlama eğilimi olan tırnakları tedavi edici özelliği vardır. Kına lapa halinde tırnaklara uygulandığında kırılma eğilimi olan tırnak yapısının ortadan kalkmasını sağlayabilir. Hakiki yağ ve kına tozu karışımı kullanıldığında maksimum verim alınabilir.

Uyuz tedavisi: Genelde hayvanlarla çok fazla temas olduğunda ortaya çıkan bir cilt hastalığı olan uyuz hastalığına karşı kına faydalıdır. Uyuz hastalığından etkilenen bölüme lapa halinde uygulanması sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Karaciğere faydaları: Sağlık açısından son derece sağlıklı bir bitki olan kına bitkisinin kabuğu karaciğer için faydalıdır. Kına bitkisi kabuğu aynı zamanda sarılık hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Psikolojiye etkisi: Kınanın kendine has kokusu merkezi sinir sistemi için faydalıdır. Kına kokusu sinirler üzerinde olumlu etkiler yaparak sinirlerin gevşemesini ve rahatlamasını sağlar.

Baş ağrısı: Baş ağrısına daha çok kırmızı ve pembe renklerdeki kına çiçekleri iyi gelmektedir. Kına çiçekleri sirke ile karıştırılarak uygulandığında baş ağrısını kısa sürede ortadan kaldırabilir. Bunun dışında baş ağrısını kesmek için kınanın macun şeklinde uygulanması mümkündür.

Sivilce ve akne: Kına yaygın olarak sivilce ve akne tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun dışında cildin veya derinin farklı bölgelerinde meydana gelen deri hastalıklarına karşı kına tedavi amaçlı olarak kullanılır.

İltihap: Yanıklar için etkili bir şifa kaynağı olan kına aynı zamanda gargara yapıldığında dilde yada ağız boşluğunda oluşan iltihap hastalıklarına iyi gelir. Pamukçuk hastalığını giderdiği düşünülür.

KINA NASIL YAKILIR?

100 kişilik bir organizasyon için 150 gram zeytinyağı, demli çay ve 250 gram kına yeterlidir. Kına mutlaka tahta kaşıkla karıştırılmalıdır.

Önce kınayı, üzerine yağı ekleyin bu süreçte karıştırırken kurumaması için azar azar demli çayı da ilave edin. Koyu muhallebi kıvamını tutturduğunuzda kınanız yakılmaya hazır demektir.

Kına yakılacak yerin soğuk su ile yıkandıktan sonra 2 saatten fazla olmamak koşuluyla bekletilir. Kınanın kalıcılığı, bekleme sürenize bağlıdır. Bu sebeple çok koyu renkte kına istemiyorsanız daha erken yıkamalısınız.