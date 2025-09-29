Hemşire, ebe, tekniker... Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

Türkiye'nin sağlık sistemi büyümeye devam ederken, personel alımları da artıyor.

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak isteyenler, alım başvurularını yakından takip ediyor.

Son müjde, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak.

Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar eğitim, yaş ve sınav şartlarına odaklandı.

Başvuru işlemleri bugün ÖSYM’den yayınlanacak kılavuz ile başlayacak.

Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı? Personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI 2025

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Memişoğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.



Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.



15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.



Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.



Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.



Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."