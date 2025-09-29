Abone ol: Google News

Hemşire, ebe, tekniker... Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun müjdesi açıklandı: Bakanlık, 18 bin personel işe alacağını duyurdu. Hemşire, anestezi teknikeri, diyetisyen, psikolog gibi kadrolarda personel alımı için detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki; başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 09:29
Hemşire, ebe, tekniker... Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

Türkiye'nin sağlık sistemi büyümeye devam ederken, personel alımları da artıyor.

Sağlık Bakanlığı'nda görev almak isteyenler, alım başvurularını yakından takip ediyor.

Son müjde, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacak.

Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar eğitim, yaş ve sınav şartlarına odaklandı.

Başvuru işlemleri bugün ÖSYM’den yayınlanacak kılavuz ile başlayacak. 

Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı mı? Personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI 2025

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Memişoğlu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

NASIL BAŞVURU YAPILIR

ÖSYM tarafından KPSS/5 kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Tercihler 29 Eylül 2025 – 06 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak.

İşçi alımı olması durumunda ise başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülecek.

KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı aşağıdaki gibidir:

6.445 Hemşire,

1.809 Acil Yardım Teknikeri

805 Ebe

166 Anestezi Teknikeri

116 Diyetisyen

63 Psikolog

