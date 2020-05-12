Hemşireler Günü kutlu olsun

Koronavirüsle mücadele döneminde büyük kahramanlık gösteren hemşirelerin günü, herkes tarafından kutlanıyor.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de etkisini göstermesinin ardından büyük bir mücadele başladı.

Hastanelerde verilen bu mücadelenin kahramanlarından biri de hemşireler oldu.

Gece gündüz çalışarak hastalarını doktorlarla birlikte iyileştiren hemşireler, bugün tebrikleri kabul ediyor: 12 Mayıs Hemşireler Günü.

HEMŞİRELERİN İSTEĞİ

Hemşireler Günü'nde hemşirelerin bir de talebi var.

Devlet hastanelerinde görev yapan doktorlar, bilindiği üzere döner sermayenden 20 bin liraya varan ek ödemeler alabiliyor.

Hemşirelerin aldığı ücretler ise bin lira seviyesinde.

Hasta yoğunluğuna göre artan bu ek ödemelerin, doktorlar ile hemşireler arasında dengeli bir şekilde yapılması isteniyor.