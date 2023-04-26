Her derde deva kuzu kulağı tezgahlarda yerini almaya başladı İbn-i Sina'nın, "Beyni çalıştırıyor ve mideye çok faydalı" şeklinde anlattığı, dünya tıp tarihine damga vuran ve günümüzde de yoğun ilgi gören kuzu kulağı bitkisi tezgahlarda yerini aldı.

İHA

A, B ve özellikle C vitamini bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzu kulağı bitkisinin aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça zengin olduğu biliniyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlarda toplanan, nisan ile haziran ayları arasında çıkan kuzu kulağı tezgahlarda yerini almaya başladı.

Ekşimsi bir tadı olduğu için 'tırşık' diye isimlendirilen bitki, salata olarak tüketildiği gibi pişirilerek de yeniyor.

İbn-i Sina'nın da önerdiği kuzu kulağının pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırdığı ve mideye çok faydalı olduğu biliniyor.

Kilosu 35-40 lira

Dikenlerin arasında dağlarda yetişen kuzu kulağını toplamak için sabah namazından sonra yola çıkan Ömer Karabulut, sokak ortasında kurduğu tezgahta kilosunu 35-40 lira arasında satıyor.

Yanında 5 kişi çalıştıran ve günlük 500 lira yevmiye veren Karabulut, vatandaşın kuzu kulağına yoğun talep gösterdiğini kaydetti.