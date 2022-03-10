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- Her gün 1 bardak peynir suyu içmenin mucizeleri
Her gün 1 bardak peynir suyu içmenin mucizeleri
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 17:55
Saf ve kaliteli bir protein kaynağı olan peynir altı suyu, genellikle çöpe gider...
Peynir sonrası kalan beyaz suyun peynir altı suyu sandığınızdan daha faydalı olabilir.
Metobolizmayı ve mideyi yenileyici etkisi olan peynir altı suyunun, vücuttaki toksinleri atarak etkili bir kanser hücresi öldürücü etkisi olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Peki günlük olarak peynir suyu tüketmek ne işe yarar, neye iyi gelir?
HER GÜN PEYNİR SUYU İÇMENİN FAYDALARI
Peynir altı suyundan maksimum fayda almak için günlük 1 bardak tüketmeniz yeterlidir. İçeceğiniz durumlarda taze olmasına özen göstermelisiniz.
Peynir altı suyu A, B ve C vitaminleri, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Laktoz içerdiğini vurgulamak da bu noktada önemlidir.
Protein değeri metabolizmayı hızlandırır ve iştahı azaltarak kilo vermeye yardımcıdır.
Peynir altı suyundaki protein kan şekerini düşürerek Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde yardımcı olur.
Peynir suyunun içeriğindeki laktoferrin enzimi antibiyotik etkisi göstererek mikropların oluşumu önler ve mikropların atılmasına yardımcı olur.
Yapılan araştırmalarda, düzenli tüketilen peynir altı suyunun kandaki iltihaplanmanın göstergesi olan C-reaktif protein seviyelerini düşürmede yardımcı olduğu görülmüştür.
PEYNİR SUYU TARİFİ
Malzemeler:
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1 litre çiğ süt
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4 yemek kaşığı ev yoğurdu ya da 4 yemek kaşığı sirke
Yapılışı:
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1 litre çiğ ya da günlük sütü 15 dakika kadar kaynatın ve ocağı kısın.
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Tıngırdayan sütün içine yoğurdu ya da sirkeyi ilave ederek karıştırın.
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Süt kesilmeye ve topaklanmaya başlayacak.
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10 dakika kadar biraz daha ılınmasını bekleyin ve ince gözenekli bir süzgeçle süzün.
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Süzgeç içinde 10-15 dakika daha süzülmesini bekledikten sonra loru alın.
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Kalan suyu tüketebilirsiniz.