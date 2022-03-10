Her gün 1 bardak peynir suyu içmenin mucizeleri

Peynirin ardından kalan suyunu bu bilgileri öğrendikten sonra çöpe dökmeyeceksiniz.. İşte her gün peynir suyu içmenin inanılmaz faydaları.

Saf ve kaliteli bir protein kaynağı olan peynir altı suyu, genellikle çöpe gider...

Peynir sonrası kalan beyaz suyun peynir altı suyu sandığınızdan daha faydalı olabilir.

Metobolizmayı ve mideyi yenileyici etkisi olan peynir altı suyunun, vücuttaki toksinleri atarak etkili bir kanser hücresi öldürücü etkisi olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Peki günlük olarak peynir suyu tüketmek ne işe yarar, neye iyi gelir?

HER GÜN PEYNİR SUYU İÇMENİN FAYDALARI

Peynir altı suyundan maksimum fayda almak için günlük 1 bardak tüketmeniz yeterlidir. İçeceğiniz durumlarda taze olmasına özen göstermelisiniz.

Peynir altı suyu A, B ve C vitaminleri, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Laktoz içerdiğini vurgulamak da bu noktada önemlidir.

Protein değeri metabolizmayı hızlandırır ve iştahı azaltarak kilo vermeye yardımcıdır.



Peynir altı suyundaki protein kan şekerini düşürerek Tip 2 diyabet hastalığının tedavisinde yardımcı olur.

Peynir suyunun içeriğindeki laktoferrin enzimi antibiyotik etkisi göstererek mikropların oluşumu önler ve mikropların atılmasına yardımcı olur.

Yapılan araştırmalarda, düzenli tüketilen peynir altı suyunun kandaki iltihaplanmanın göstergesi olan C-reaktif protein seviyelerini düşürmede yardımcı olduğu görülmüştür.

PEYNİR SUYU TARİFİ

Malzemeler:

1 litre çiğ süt

4 yemek kaşığı ev yoğurdu ya da 4 yemek kaşığı sirke

Yapılışı: