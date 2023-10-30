Her gün aç karnına yoğurt suyu için, bakın neler oluyor

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Yoğurt, yüzyıllardır birçok kültürde önemli bir besin kaynağı olarak tüketiliyor.
Ancak yoğurt tüketirken genellikle dibinde kalan suyu çöpe dökülüyor. Oysa ki faydalarını öğrenince bu alışkanlıktan vazgeçeceksiniz.
Sağlığa faydaları göz önüne alındığında, yoğurt suyunu sadece bir atık ürün olarak değil, sağlığınıza katkıda bulunan bir içecek olarak görmek önemlidir.
Yoğurt suyunun düzenli tüketimi, sindirim sistemi sağlığınızı artırırken bağışıklık sistemini destekler.
Eğer her gün aç karnına yoğurt suyu tüketirseniz bakın neler oluyor…
Yoğurt suyunun mucizevi faydaları
- Yoğurt suyu kalori miktarı çok düşük olması nedeniyle diyet yapanların tercih etmesi gereken bir besindir. 100 ml yoğurt suyu tükettiğinizde sadece 20 kalori alırsınız.
- Yağ yakımını hızlandırmak için bolca tüketebilirsiniz.
- Bağırsak problemleri ile başınız dertte ise; hazımsızlığı gidermek için yoğurt suyu içebilirsiniz. Mideyi rahatlatıp bağırsakları mutlu edecektir.
- Sahip olduğu vitaminler sayesinde cilt ve saç sağlığını korur. Saçlarınızın ihtiyacı olan nem dengesini sağlar.
- Eğer böbrek taşı şikayeti ile stres içindeyseniz, yoğurt suyunun antioksidan etkisi ile böbrek taşını düşürmek daha kolay olacaktır.
- Yoğurt suyu tiroid hastalarına da şifa olur. Tiroid bezinin aktif çalışmasını sağlar.
- Yoğurt suyu içen diyabet hastalarının şeker dengesi kontrol altına alınır.
- İdrar yolu enfeksiyonunu evde doğal yöntemlerle iyileştirmek için birkaç gün yoğurt suyu tüketilmesi tavsiye edilir. Mikrop kırıcı özelliği ile enfeksiyonu vücuttan atar.