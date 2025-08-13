Her gün ağrı kesici içilirse ne olur? Uzmanlar uyarıyor!

Günlük hayatın temposu içinde baş ağrısı, kas ağrısı ya da eklem sancıları nedeniyle sık sık ağrı kesici ilaçlara başvuruluyor.
Ancak uzmanlar, bu ilaçların bilinçsiz ve uzun süreli kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Araştırmalara göre, her gün düzenli olarak ağrı kesici kullanmak; mide, böbrek ve karaciğer üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor.
Özellikle mide kanaması, böbrek fonksiyon bozukluğu ve bağımlılık riski, sık kullanımda öne çıkan sorunlar arasında yer alıyor.
Ayrıca, vücudun ilaca tolerans geliştirmesi nedeniyle zamanla etkisinin azalabileceği belirtiliyor.
Doktorlar, ağrının kaynağını bulmadan sürekli ilaç almanın, sadece semptomu bastırıp altta yatan hastalığın teşhisini geciktirebileceğine dikkat çekiyor.
Uzmanlar, ağrı kesici kullanımını sınırlandırmak ve mutlaka doktor önerisiyle hareket etmek gerektiğini vurguluyor.