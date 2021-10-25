Her gün avokado yemek için 8 bilimsel neden

Yüksek yağ içeriğine rağmen oldukça sağlıklı kabul edilen avokadoların faydalarını, nasıl seçileceğini, saklanacağını ve hazırlanacağını derledik.

Avokado potasyum, lif ve doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu nedenle özellikle kilo vermede, kolesterol seviyelerini düşürmede ve vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlamada çok etkilidir.

Avokado, sağlık beslenme trendleri arasında çok popülerdir ve yararlı özelliklerinden dolayı genellikle bir süper gıda olarak adlandırılır. Şekil, renk, tat ve ağırlık (200 g - 1.4 kg) ile ayırt edilen birkaç avokado çeşidi vardır.

AVOKADONUN BESİN DEĞERLERİ

Avokadonun çok sayıda faydası vardır, bu da onu neredeyse yeri doldurulamaz bir gıda haline getirir. Avokadolar çok fazla potasyum içerir, sağlıklı yağ kaynağıdır, lif açısından zengindir, kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürür, besinlerin emilimini hızlandırır, antioksidanlarla doludur ve cinsel dürtüyü artırır.

100 gr Avokadodaki Besinler

Kalori: 160

Su: 72 gr

Yağ: 14.66 gr

Protein: 2 gr

Karbonhidrat: 8,53 gr

Avokadodaki vitamin ve mineral içeriği (günlük değerin yüzdesi):

K vitamin: Yüzde 26

Folik asit: Yüzde 20

C vitamini: Yüzde 17

B5 vitamini: Yüzde 14

B6 vitamini: Yüzde 13

E vitamini: Yüzde 10

Potasyum: Yüzde 14

AVOKADONUN 8 FAYDASI

Avokadonun kalori içeriği 160 kalori/100 gr'dır. Bir orta boy meyvenin çekirdeksiz ve kabuksuz ağırlığının 180-200 gr olduğunu unutmayın. Avokado, kalori değeri yüksek olmasına rağmen yüksek besin içeriği nedeniyle bir diyet ürünü olarak kabul edilir. Özellikle kolesterol seviyelerini ve kalp ve damar hastalıkları geliştirme riskini düşürürler. Ayrıca içeriğinde bulunan lifle birlikte tüketildiğinde tokluk hissini uzatırlar.

İşte her gün avokado tüketmek için 8 bilimsel neden:

Potasyum Açısından Zengindir

Bir avokado, potasyumun ana kaynaklarından biri olarak kabul edilen bir muzdan daha fazla potasyum içerir. Çalışmalar potasyum eksikliğinin kardiyovasküler hastalık ve böbrek yetmezliği riskini artırdığını göstermiştir. 100 gram muz günlük alınması gereken potasyum değerinin yüzde 10'unu karşılarken, aynı miktarda avokado günlük potasyum ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılayabilir.

Sağlıklı Yağlarla Doludur

Avokado doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bunlar, zeytinyağında da bulunan olan oleik asit de dahil olmak üzere sağlıklı yağlardır. Bu yağlar, metabolik süreçler üzerinde iyi bir etkiye sahiptir ve kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olur. Avokado yağları ısı oksidasyonuna karşı dirençlidir, bu nedenle avokado ve yağı pişirilebilir.

Diyet Yemekleri İçin Uygundur

Avokado, zayıflamaya yardımcı olan sindirilemeyen bir bitki maddesi olan lif bakımından zengindir. Beslenme uzmanları, çözünür ve çözünmez lif arasında ayrım yapar. İlki, sağlıklı vücut fonksiyonu için önemli olan bağırsak bakterilerini besler ve ayrıca yağ emilimini azaltır ve ağırlığın düzenlenmesine yardımcı olur. 100 gr avokado, günlük ihtiyacın yüzde 27'si olan 7 gr lif (yüzde 25 çözünür) içerir. Bunlar çoğu gıdaya kıyasla oldukça yüksek oranlardır. Bu nedenle avokado yemek, kilo vermek için somut faydalar sağlar.

Kolesterol Seviyelerini Düşürür

Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarının nedenlerinden biridir. Kolesterolün kötü (LDL) ve kanda iç organların düzgün çalışmasına katkıda bulunan iyi (HDL) türleri vardır. Araştırmalar, diyete meyve eklemenin kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Avokado üzerinde yapılan çalışmalar ise, kötü kolesterolü yüzde 20'ye kadar düşürdüğünü ve iyi kolesterolü yüzde 1 artırdığını gösteriyor.

Kiloyu Normalleştirmeye Yardımcı Olur

İstatistiksel çalışmalar, avokado yiyenlerin metabolik sendrom geliştirme riskinin yarı yarıya olduğunu göstermiştir. Bu ürünü düzenli olarak diyetlerine ekleyen kişilerin daha az kilolu olduğu, vücut kitle indeksleri ve vücut yağ puanlarının önemli ölçüde daha düşük olduğu gösterilmiştir.

İnsanlardan bir avokado yemelerinin ve tokluk seviyelerini kaydetmelerinin istendiği bir çalışmada katılımcıların yüzde 23'ü tokluk hissini onayladı ve yüzde 28'i sonraki beş saat içinde açlık hissetmedi. Araştırmacılar, diyete avokado eklemenin daha az kalori tüketmeye ve diyeti daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olduğu sonucuna vardı.

Diğer Yiyecekleri Daha Sağlıklı Yapar

A, D, E, K vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanlar türünde bazı besinler yağda çözünür olarak kabul edilir. Araştırmalar, salatalardaki avokado yağının vücut tarafından besinlerin emilimini en az 2,5 kat, en fazla 15 kat artırdığını doğrulamıştır. Avokado sadece çok besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer bitkisel gıdalara da değer katar. Sebze yemeklerine bir çay kaşığı avokado yağı ekleyerek onlardan daha da fazla fayda elde edebilirsiniz.

Göz Sağlığını Korur

Avokado, sağlık için önemli olan lutein, zeaksantin ve karotenoid içerir. Araştırmalar, bu antioksidanların katarakt ve makula dejenerasyonu riskini, yaşla birlikte görülen göz hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Cinsel Dürtüyü Artırır

14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir Orta Amerika halkı olan Aztekler, bu egzotik meyveye testis adını verdiler ve özellikle cinsel isteği artıran bir afrodizyak olarak gördüler. O günlerde insanlar yemeklerin etkisini sadece pratikte değerlendirebiliyordu, şimdi ise bilimsel açıklamalar var. Avokado, magnezyum dahil olmak üzere yaklaşık iki düzine vitamin ve mineral içerir. Avokadolar, cinsel işlev de dahil olmak üzere sağlık için önemli olan besinlerin adeta bir patlamasıdır. Ek olarak, avokado, doğurganlıkla bağlantılı olduğu için doktorların hamile kadınlara önerdiği folat bakımından da zengindir.

AVOKADO NASIL YENİR?

Avokado, vücudu güçlendirmek, uzun süreli tokluk sağlamak, hastalıkları önlemek ve kilo kaybı için ek bir besin kaynağı olarak diyete eklenebilir. Avokadolu tarifler hem çiğ meyve ile hem de pişmiş meyve ile yapılabilir. Örneğin avokado, salatalar, soslar, sandviçler ve smoothie'ler yapmak için kullanılabilir. Makarna ve tahıllara rahatça eklenebilir. Avokado, balık ve deniz ürünleri, limon suyu, kümes hayvanları ve çoğu sebze ile iyi gider.

AVOKADONUN OLASI ZARARLARI

Çok sayıda faydalı özelliğe rağmen, her şey gibi avokadoları da ölçülü olarak tüketmek gerekir. Alerjiye neden olabilirler. Avokadoyu ilk kez deneyecekseniz, küçük bir porsiyonla başlayın. Ve kesinlikle sadece avokado yememelisiniz, vücuda gerekli tüm maddeleri sağlayamadığı için herhangi bir mono diyet sağlığa zararlıdır. Meyvenin özü çok fazla yağ içerir, bu nedenle beslenme uzmanları, karaciğer hastalığı ve sindirim sorunları olan kişiler için avokadoyu aşırı kullanmalarını önermezler. Meyvenin kabuğu ve çekirdeği zehirlidir ve yenmez.

AVOKADO SATIN ALMAK VE SAKLAMAK

Lekesiz veya hasarsız bir avokado seçin. Olgun meyve, çeşide bağlı olarak koyu yeşil veya kahverengi renktedir. Meyve çok sert olmamalıdır, aksi takdirde olgunlaşmaz, bozulur. İyi bir avokado basıldığında gevşek değil, hafifçe kırışmış olur. Kural olarak, avokado oda sıcaklığında birkaç gün içinde olgunlaşır ve buzdolabında en fazla dört ila beş gün saklanabilir.