Her gün aynı saatte uyanmanın 8 etkisi

Çeşitli araştırmalar, tutarlı gece uykusu ve sabah rutinlerinin daha sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Peki her gün aynı saatte uyanırsanız vücudunuzda neler olur?

Çeşitli araştırmalar, tutarlı uyku saatlerine ve sabah rutinlerine sahip olmanın vücudumuz üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğunu doğruluyor.

Hayatınızı rutine oturtmanız zaman alsa da, fiziksel ve psikolojik anlamda olumlu geri dönüşleri olduğu biliniyor.

Bu işe uyku rutininizden başlayabilirsiniz İstikrarlı bir uyku düzenine sahip olmanın faydaları oldukça dikkat çekici. İşte her gün aynı saatte uyandığınızda vücudunuzda yaşanabilecek 8 değişim…

1- KENDİNİZİ DAHA PROAKTİF HİSSEDERSİNİZ

CEO'lar dahil olmak üzere pek çok başarılı insan, sabahın erken saatlerinde uyanmayı tercih ediyor. Hatta birçoğu erken uyanmayı başarının ilk adımı olarak görüyor.

2- ENDİŞE SEVİYENİZ AZALIR

Erken kalkmak, daha uyanık hissetmek ve endişelerinizi bir kenara bırakmak için birebirdir. Yapılan araştırmalar da her gün erken bir saatte kalkan insanların görevlerini daha hızlı tamamladığını doğruluyor. Yani erken kalkan, yol alıyor...

3- ERTELEME ALIŞKANLIĞINIZDAN KURTULABİLİRSİNİZ

Bilim insanları, sabah alışkanlıklarına sahip insanların işlerini ertelemekten kaçındığının altını çiziyor. Güne aynı saatte ve tabii ki erken bir saatte başlamak, erteleme alışkanlıklarınızla vedalaşmanıza yardımcı oluyor.

4- POZİTİF DUYGULARINIZ ARTAR

Az uyumak, olumsuz düşüncelere sahip olma olasılığını arttırır. Dolayısıyla uyku ve uyanıklık saatlerinizi belirleyerek daha sağlıklı bir zihne kavuşabilir, olaylara daha pozitif açılardan bakabilirsiniz.

5- MEMNUNİYET DUYGUSU YÜKSELİR

Sıkı bir uyku düzenine sahip olmak, tatmin duygunuzu etkiler. Yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor.

Düzenli bir uyku rutinine sahip olmak, hayattan altığınız keyfi %13 arttırıyor. Özellikle de konu iş-yaşam dengesi olduğunda bu oran %21’e çıkıyor.

6- ENERJİNİZ YERİNDE OLUR

Erken kalkarak işlerinizi hallettiğinizde geriye saatlerinizin kaldığını göreceksiniz. Kendinize vakit ayırmak ya da uzun zamandır istediğiniz bir şeyi yapmaya vakit kalması, modunuzu yükseltecektir.

Her gün aynı saatte uyanmak, motivasyonunuzun yüksek olmasına da yardımcı olur.

7- SİNDİRİM SİSTEMİNİZ DÜZENE GİRER

Uyku-uyanıklık döngümüzü düzenleyen, doğal ve içsel bir süreç olarak da bilinen sirkadiyen ritmi daha önce duymuş olabilirsiniz. Sindirim sistemimiz de sirkadiyen döngüye göre çalışır, dolayısıyla belli saatleri vardır. Hayatınızı düzene koymak, sindirim sisteminizi düzenler ve metabolizmanızı olumlu yönde etkiler.

8- BAĞIŞIKLIĞINIZ GÜÇLENİR

Uyku, bağışıklık sisteminde de önemli bir rol üstlenir. Düzenli bir uyanma saatine sahip olmak, metabolizmanızı düzenleyeceği için bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.