Her gün bir dilim karpuz yemenin 7 harika etkisi

En sevilen meyvelerden biri olan karpuzlar, sağlık için de inanılmaz faydalı etkilerle doludur. İşte karpuzun sağlığa faydaları ve içerdiği besinlerin listesi...

Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, susuzluğu giderirken, aynı zamanda serinletici ve sağlığa faydalı etkiler sağlar. En sevilen meyvelerden biri olan karpuz, sağlık için de inanılmaz faydalı etkilerle doludur.

Karpuz, yazın en hafif ve en az kalorili meyvelerden biridir. Su açısından zengin olan karpuz, neredeyse hiç yağ içermez.

Kaloriler karpuzun doğal şeker içeriğinden gelir, ancak yine de çok azdır. 100 gram karpuz sadece 30 kalori içerir. Bu nedenle diyetine dikkat edenler de karpuzu sorunsuz yiyebilir ve faydalarından yararlanabilir.

Karpuzun faydaları

Karpuzun içeriğinin 92'si su, yüzde 8'i ise şekerdir. Bu nedenle tüketimi, en sıcak günlerde ferahlamanızı sağlarken, aynı zamanda vücudun susuz kalmasını önler. İçeriğindeki suyun zenginliği sayesinde karpuz vücudun detoksunu destekleyen bir meyvedir. Ayrıca selülitle savaşmaya yardımcı olur.

Karpuz enerjik bir meyvedir ve enerji seviyelerini artırır. Bu, vücudun genel sağlığını destekleyen dopamin üretimi için kullandığı B6 vitamini içeriği sayesinde olur. Karpuz ayrıca vücut tarafından hücrelere enerji sağlamak için kullanılan magnezyum içerir.

Karpuz kalp hastalıklarına karşı doğal bir yardımcıdır ve kötü kolesterol düzeylerini düşürür. Karpuzda bulunan ve hipertansiyon ve kalp hastalıklarını önleyen bir madde olan sitrülin oldukça faydalıdır. Bazı araştırmalara göre günde bir dilim karpuz, kandaki kolesterol seviyesinin düşürmesine yardımcı olur.

Karpuzda bulunan likopen adlı güçlü bir antioksidan, iltihap önleyici bir maddedir. Karpuz tüketmek kilonuzu kontrol altında tutmanıza da yardımcı olabilir. İçindeki bol miktarda su sayesinde sadece susuzluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda açlık hissini de bastırır.

Karpuz yemek uyku kalitesini artırmaya da yardımcı olabilir. Akşam yemeğinden sonra birkaç dilim karpuz yemek, içerdiği karbonhidrat nedeniyle vücuttaki serotonin üretimini uyarır. Akşam saatlerinde serotonin seviyeleri yükseldiğinde, beyin, uyku için daha elverişli hale gelir.

Karpuzda bulunan sitrülin, vücut tarafından arginin üretimi için kullanılan bir amino asittir. Arginin, kan damarlarını genişletebilen ve genital organlara kan akışını iyileştirebilen gerçek bir afrodizyak olarak kabul edilir.

Karpuz çekirdeğinin bile tüketilebildiğini ve faydalı özelliklere sahip olduğunu biliyor muydunuz? Bu küçük çekirdekler lif bakımından zengindir, bu nedenle müshil etkisi vardır ve aynı zamanda değerli bir vitamin ve mineral kaynağıdır.

Her gün bir dilim karpuz yemenin 7 harika etkisi

İşte günde bir dilim karpuz yemenin 7 etkisi.

Susuzluğu önler

Vücudun yeterli sıvı alması, düzgün çalışması için önemlidir ve yaz mevsiminde daha da önemlidir. Bunun için karpuz gibi su içeriği yüksek besinleri tüketmek, vücudunuza gerektiği gibi çalışması için ihtiyaç duyduğu suyu vermek için yardımcı olabilir.

Karpuzun yüzde 92'si sudan oluşur, bu da onu günlük su alımı için mükemmel bir seçim haline getirir. Ayrıca, su içeriğinin zenginliği ve içeriğinde yağların olmaması, karpuzun oldukça hafif ve az kalorili meyvelerden biri olmasını sağlar.

Faydalı bileşikler sağlar

Karpuz iyi miktarda potasyum, magnezyum ve A ve C vitaminleri dahil olmak üzere çeşitli besinler içerir. Yaklaşık 150 gramlık bir karpuz dilimi 11,5 gr karbonhidrat, 0,6 gr lif, 0,9 gr protein, 0,2 gr yağ, A vitamininin günlük değerinin yüzde 5'i, C vitamininin yüzde 14'ü, potasyumun yüzde 4'ü ve magnezyumun yüzde 4'ünü sağlar.

Ek olarak karpuz, spor sırasında performansı artırabilen bir amino asit olan sitrülin kaynağıdır. Ayrıca serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan ve diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıkların gelişme riskine karşı koruma sağlayan C vitamini, karotenoidler, likopen ve cucurbitacin E gibi antioksidanlar açısından da zengindir.

Kalp sağlığını güçlendirir

Karpuzda bulunan likopen ve sitrülin, tansiyonu ve kolesterolü düşürerek kalp sağlığını güçlendirir.

Bazı araştırmalara göre, karpuzun içerdiği likopen kandaki kolesterol seviyelerini ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olurken, yüksek kolesterol seviyelerinin neden olduğu oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olur.

Ek olarak karpuz, vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olan ve tansiyonu düşüren bir amino asit olan sitrülin içerir.

Kas ağrılarını giderir

Ayrıca sitrülin, egzersiz sırasında performansı artırabilir ve kas ağrılarını azaltabilir.

Çalışmalar, en az 7 gün boyunca düzenli sitrülin alımının egzersiz performansını iyileştirdiğini ve vücudun nitrik oksit üretimini arttırdığını göstermektedir.

Sarı nokta hastalığını önler

Likopen, özellikle yaşlılarda körlüğe neden olabilen yaygın bir göz sorunu olan sarı nokta hastalığını (makula dejenerasyonu) önlemede öneme etkisine sahiptir.

Çalışmalar, likopenin göz hücrelerinde iltihaplanmanın hücrelere verdiği zararı azalttığını göstermektedir.

Cilt sağlığını iyileştirir

Karpuz, cilt sağlığı için çok önemli olan A ve C vitaminlerini içerir. C vitamini vücudun cildi esnek ve saçı güçlü tutan bir protein olan kolajen üretmesine yardımcı olur. Çalışmalar daha yüksek C vitamini alımının, kırışıklık ve kuru cilt riskini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir.

A vitamini ise cilt hücrelerinin oluşmasına ve onarılmasına yardımcı olduğu için cilt sağlığı için çok önemlidir.

Sindirimi iyileştirir

Karpuzda bulunan lif ve su, düzenli bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirim sağlığına yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar, düşük sıvı içeriğine ve düşük lif alımına sahip olanların kabızlık yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Düzenli karpuz tüketimi, kabızlığı önler.