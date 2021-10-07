Her gün brokoli yemeniz için 10 neden

Her gün brokoli yemeniz için 10 neden

İçerdiği besinlerle kalp sağlığını korumadan çeşitli kanserlerin önlenmesine kadar birçok faydası bulunan brokolinin besin değerlerini ve her gün brokoli yemeniz için 10 nedeni listeledik.

Brokoli, son yıllarda oldukça popüler olan sebzelerden biridir. Bazıları için temel süper besinlerden biridir, ancak tadı ve dokusu onu bazıları için pek çekici kılmaz.

Brokolinin sağlığa birçok faydası bulunur, ancak faydalanmak için onu doğru miktarlarda tüketmeyi ve doğru şekilde pişirmeyi ve böylece tüm besin maddelerini korumayı bilmek gerekir.

Brokolinin C vitamini içeriği çok yüksektir ve 200 gram brokoli ile ihtiyacımız olan günlük C vitamini miktarının 3 katından fazlasını alabilirsiniz. A vitamini ve beta karotenler, brokolinin içindeki ana besinlerden bir diğeridir ve bu onu çok güçlü bir doğal antioksidan yapar.

Brokolide ayrıca bol miktarda folik asit bulunur ve tam da bu nedenle hamilelik sırasında şiddetle tavsiye edilen bir besindir.

Brokoli lif bakımından da zengindir. Yüksek lif içeriği, brokoliyi vücudu arındırmak, bağırsak geçişini iyileştirmek ve iştahı veya yiyeceklerle ilgili kaygıyı kontrol etmek için mükemmel hale getirir.

Brokolinin bir diğer özelliği de kalorisi çok az olan ve lif sayesinde iştahı fazlasıyla bastıran bir besin olmasıdır. Bu onu, kilo vermek veya formda kalmak isteyenler için harika bir besin yapar.

HER GÜN BROKOLİ YEMENİZ İÇİN 10 NEDEN

Artık brokolinin temel özelliklerine baktığımıza göre, bu sebzenin sağlığa faydalarının neler olduğunu analiz edebiliriz. İşte araştırmalara göre brokolinin 10 faydası:

Kardiyovasküler Sağlık

Brokoli, kalp sağlığı için harikadır ve genel olarak kardiyovasküler hastalıkları önler. Kötü kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca tansiyonu düzenler ve yüksek tansiyonun da önüne geçer.

Detoks

Brokolinin antioksidan özellikleri, sülforafanın karaciğer fonksiyonunu iyileştirmesi sayesinde toksinleri, serbest radikalleri ve ürik asidi ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu sayede cilt ve kan temizlenir.

Cilt Sağlığı

Antioksidanlar sayesinde cilt üzerindeki detoks etkisinin ötesinde, içerdiği vitaminler ve omega 3 yağ asitleri cilt bakımını kolaylaştırır ve cilde daha çekici, genç, yumuşak ve parlak bir görünüm kazandırır. İçeriğindeki C vitamini ise cilde esneklik veren kolajen üretimini uyarır, E vitamini cildin hücre zarlarını korur ve güneş hasarına karşı koruma sağlar.

Güçlü Kemikler

Bu sebze harika bir kalsiyum, fosfor, magnezyum ve çinko kaynağıdır, böylece kemikleri güçlendirmeye ve osteoartriti önlemeye yardımcı olur.

Göz Sağlığı

Zeaksantin, beta karoten, B2 vitamini ve A vitamini brokoliyi muhteşem bir göz koruyucu yapar. Brokoli bir yandan kataraktları ve UV radyasyonundan kaynaklanan hasarı önlerken, öte yandan içeriğindek, lutein gözü dejeneratif hastalıklardan korur.

Anemiye Karşı Koruma

Brokoli, anemiyle savaşmak için gerekli olan demir ve proteinlere sahiptir.

Lif Kaynağı

Brokoli, lif içeriği sayesinde kabızlığın yaşandığı durumlarda, bağırsak geçişini kolaylaştırmasının yanı sıra mide ekşimesi ve iltihaplanma gibi mide rahatsızlıklarını önlemeye de yardımcı olur. Ayrıca sindirimi hızlandırmaya yardımcı olur.

Bağışıklık Sistemini Geliştirir

C vitamini, beta karoten, çoklu vitamin ve mineraller sayesinde brokoli bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Hamilelikte Temel Besinleri Verir

Hamileyseniz, brokoli sizin en iyi yiyeceklerinizden biri olmalıdır. Fetüsün sağlıklı gelişimi için folik asit ve fosfor gereklidir ve bunlar brokolide iyi miktarda bulunur.

Farklı Kanser Türlerinin Önlenmesi

A, C ve E vitaminleri, amino asitler, çinko ve potasyum içeriği ile brokoli, antikanser özelliklere sahiptir. Araştırmalar brokoli tüketiminin meme, rahim, prostat, karaciğer, kolon, böbrek ve bağırsak kanserlerini önlemede etkili olduğunu göstermektedir.

BROKOLİNİN BESİN DEĞERLERİ

90 gram kadar çiğ brokoli aşağıdaki besinleri sağlar:

Karbonhidrat: 6 gram

Protein: 2.6 gram

Yağ: 0.3 gram

Lif: 2.4 gram

C vitamini: Günlük alınması gereken miktarın yüzde 135'i

A vitamini: Günlük alınması gereken miktarın yüzde 11'i

K vitamini: Günlük alınması gereken miktarın yüzde 115'i

B9 vitamini: Günlük alınması gereken miktarın yüzde 14'ü

Potasyum: Günlük alınması gereken miktarın yüzde 8'i

Selenyum: Günlük alınması gereken miktarın yüzde 3'ü

Bu anlamda brokolinin içerdiği bazı maddelerin pişirme ile kaybolabileceğini bilmek önemlidir. Bu nedenle bu sebzede bulunan vitamin ve minerallerin azalmasını önlemek için buharda pişirilmesi tavsiye edilir.

Brokoli tüketmek, özellikle makul miktarlarda yenildiğinde çoğu insan için güvenlidir. Hipotiroidizmi olan kişiler, tiroid bezinin düzgün çalışması için gerekli bir besin olan iyotun emilimini engelleyebilecek bileşikler içerdiğinden, tüketimini azaltmalıdır.

Brokolinin faydaları çoktur, bu nedenle çeşitli bir diyete dahil edilmelidir.