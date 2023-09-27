Her gün bu aktiviteyi yapmak kanser riskini %20 azaltıyor! Kanser, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alıyor. Peki rutininize kolaylıkla ekleyebileceğiniz bir aktivite ile kansere karşı korunabileceğinizi söylesek...

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Türkiye’de her yıl 175 bin yeni kanser teşhisi konulmakta ve yüzlerce insan çeşitli kanser türleri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilecek düzenli yürüyüş aktivitesi kanser gibi tehlikeli bir hastalığa karşı kalkan görevi görüyor. Evet yanlış okumadınız düzenli yürüyüş, özellikle açık hava da yapılan yürüyüşler, kişilerin D vitamini alması içinde uygun koşulları sağlaması açısından daha faydalıdır. Yürüyüş yapmak, fiziki açıdan olduğu kadar zihinsel ve ruhsal açıdan da oldukça faydalı bir aktivitedir.

Düzenli yürüyüş , orta düzeyde bir fiziksel aktivite şeklidir ve kanser riskini azaltabilir. 2017 yılında yapılan bir araştırmada, haftada en az 150 dakika orta düzeyde aktivite veya 75 dakika yoğun aktivite yapan kişilerin, fiziksel olarak aktif olmayan kişilere göre kansere yakalanma riskinin neredeyse %20 daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.

Araştırma ayrıca yürümenin meme kanseri, kolon kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri ve mide kanseri dahil olmak üzere birçok farklı kanser türünün riskini azaltabildiğini de buldu.

Ayrıca yürüyüş, kilo kontrolüne, kan basıncını düşürmeye, kan şekeri düzeylerini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Kanser riskinizi azaltmak istiyorsanız düzenli olarak yürümelisiniz. Günde en az 30 dakika yürümeye çalışın.

Fiziksel aktivite yoluyla kanser riskinizi nasıl azaltabileceğinize dair ipuçları;

Haftada en az 150 dakika orta şiddette aktivite veya 75 dakika şiddetli aktivite yapın.

Koşu, bisiklete binme, yüzme ve kuvvet antrenmanı gibi farklı fiziksel aktivite türlerini birleştirin.

Fiziksel aktiviteyi günlük yaşamınızın bir parçası haline getirin.