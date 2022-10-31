Her gün zerdeçal tüketmenin vücuda 3 muhteşem etkisi

Düzenli olarak günde 3 gramı aşmadan tüketilen zerdeçal tozunun vücut sağlığınıza 3 muhteşem etkisi içeriğimizde...

Zerdeçal, zencefil ailesine mensuptur. Hindistan'da zerdeçal binlerce yıldır sadece köri baharatı olarak değil, aynı zamanda sağlığı geliştirici etkileri nedeniyle tıbbi bir bitki olarak da kullanılmaktadır.

Dünya'da da bu mucizevi sarı kök giderek daha popüler hale geliyor. İster taze meyve sularında çiğ olarak işlenmiş olsun, ister baharat karışımlarında bir bileşen olarak veya bir toz diyet takviyesi olarak tüketebilirsiniz. Peki düzenli zerdeçal tüketiminin aslında vücutta nasıl bir etkisi var?

Her gün zerdeçal tükettiğinizde oluşan 3 muhteşem etki

1. Daha hızlı kilo verirsiniz

Zerdeçal kökü, olumlu etkilerinin çoğunu, içerdiği kurkumine borçludur. İkincil bitki maddesi sindirimi ve metabolizmayı uyarır. Bunun yanında zerdeçal yağ hücrelerinin oluşumunu azaltır ve içerdiği acı maddeler uzun süreli tokluk hissi sağlar.

Tabii ki, kilo vermeye çalışırken zerdeçal tek başına mucize bir tedavi değildir. Bununla birlikte, egzersiz ve sağlıklı bir diyetle birlikte kök, kilo vermenize yardımcı olabilir.

2. Zerdeçal antiinflamatuardır

Zerdeçal, anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahiptir ve genellikle kanser, kronik inflamasyon veya kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıkları önleyebildiği ve hatta tedavi edilmesine yardımcı olduğu söylenir. Aslında, curcumin bileşeninin olumlu özellikleri çeşitli çalışmalarda kanıtlanmıştır , ancak çalışma sonuçlarına dikkatle yaklaşılmalıdır.

Çoğu çalışma laboratuvar deneyleri, hayvan çalışmaları veya az sayıda katılımcıyla yapılan çalışmalardır. Ek olarak, önerilen, tolere edilebilir miktarlardan önemli ölçüde daha yüksek günlük dozlar kullanılır.

3. Sindirim problemlerini en aza indirir

Zerdeçalın sindirim sorunlarına yardımcı olduğu, mide ve bağırsakları yatıştırdığı gösterilmiştir. Kök, safra sularının üretimini ve sindirimi uyardığı için kabızlık daha az görülür . Bağırsak mukozasının iltihabı da hafifletilebilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre günlük üç gram zerdeçal (kurutulmuş) kabızlık ve tokluk hissi gibi durumlara yardımcı olabilir. Bu, yaklaşık bir çay kaşığı zerdeçal tozuna karşılık gelir.

Zerdeçalın dozu önemlidir! Ancak dikkatli olun zerdeçal sağlığınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olsa bile çok fazla tüketmemelisiniz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günde üç grama kadar zerdeçal güvenlidir. Doz aşımı durumunda mide bulantısı veya ishal gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Hamile, emziren ve safra taşı olan kişiler zerdeçal tüketmekten kaçınmalıdır.

Mümkün olduğunda, tozun zararlı maddeler içermediğinden emin olmak için organik zerdeçal tozu satın almaya özen gösterin.