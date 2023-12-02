Herkesin çöpe attığı kiraz sapının faydaları saymakla bitmiyor! Zayıflamak isteyenler buraya...

Birçok meyve ve sebzenin bilinmeyen faydaları bulunuyor.
Çeşitli vitaminlere sahip olan besinlerin çekirdek ve saplarında da mucizeler saklı.
Kimisi sağlık açısından birçok organa fayda sağlarken kimisi de kolay ve sağlıklı yönden zayıflamaya yarıyor.
Şifa deposu: Kiraz sapı
Bunlardan biri de kiraz.
Sıkça tüketilen yaz meyvesinin sapları da adeta şifa deposu.
Ancak bunu bilmeyen birçok vatandaş, meyveyi tükettikten sonra sapını hiç düşünmeden çöpe atıyor.
Saymakla bitmeyen faydaları
İşte size uzun süre saklayacağınız kiraz saplarının altın değerindeki faydaları...
İlaç kullanmaktan kaçınanlar için alternatif tıpın en önemli önerilerinden biri de bitki çayları.
Kiraz sapını da demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz. Böylelikle adet döneminize dair sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.
Regli sancısına birebir
Düzensiz ve ağrılı regl yaşayanlar için de ilk öneriler arasında yer alan kiraz sapı, idrar fonksiyonlarını da harekete geçirir.
Böylelikle vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur ve sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı olur.
Öte yandan kabızlığa da iyi gelen saplar obeziteyi engeller.
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