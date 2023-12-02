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Herkesin çöpe attığı kiraz sapının faydaları saymakla bitmiyor! Zayıflamak isteyenler buraya...

Herkesin çöpe attığı kiraz sapının faydaları saymakla bitmiyor! Zayıflamak isteyenler buraya... En sevilen meyvelerden biri olan kirazın kendisi kadar sapları da adeta şifa deposu. İşte kadınların sıkça yaşadığı sancılı regli ağrılarından sağlıklı zayıflamaya da kadar birçok konuda yardımcı olan kiraz sapının faydaları...